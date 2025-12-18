Habertürk
        İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        İngiltere Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirimine gitti

        Giriş: 18.12.2025 - 15:02 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:56
        İngiltere Merkez Bankası (BoE) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 3.75'e çekti.

        Para Politikası Komitesi (MPC) üyeleri arasında karar oy çokluğuyla alındı. Dokuz üyeden dördü faizin sabit kalmasını, beşi ise yüzde 3.75’e indirilmesini savundu.

        BoE Başkanı Andrew Bailey, “Ağustos 2024'ten bu yana 6 kez faiz indirimine gittik. Enflasyon 3 yıl önceki yüzde 10'luk zirvesinden oldukça düştü. Son açıklanan verilere göre yüzde 3.2 oldu. Faiz oranının gelecekte kademeli olarak düşeceğini düşünüyoruz. Ancak bu; ücret artışlarına ve hizmet enflasyonundaki gevşemeye bağlı” dedi.

