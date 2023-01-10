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İngiltere'nin eski bakanı İstanbul'a saç ektirmeye mi geldi?

İngiltere'nin Eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, İstanbul'da görüntülenince 'Saç mı ektirdi?' tartışmaları İngiliz medyasında yayıldı. Hancock, iddialara TikTok hesabı üzerinden yanıt verdi.

İngiltere'nin eski bakanı İstanbul'a saç ektirmeye mi geldi?
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HABERTURK.COM

İngiltere'de eski sağlık bakanı Matt Hancock, Türkiye'de bir mağazada tezgahta kıyafet ararken görüntülendi.

Eski sağlık bakanının kıyafet ararken çekilmiş videosu TikTok'ta ve İngiliz basınında kısa sürede yayıldı.

İngiliz LBC'nin haberine göre, Pazar günü kaydedilen videoya kısa sürede pek çok yorum yapıldı. Bunlardan biri de şakayla karışık Hancock'un 'ya saç ekimi ya da dişlerini yaptırmak için orada olduğu' iddiasıydı.

Twitter'da da birçok kişi Hancock'un Türkiye ziyareti için "100 milyon sterline bahse girerim Matt Hancock saç ektirecek" yoeumunda bulundu.

Şaka sosyal medyada hızla yayıldıktan sonra, Hancock saç ekimi ve dişlerine estetik yaptırmak için ülkede olduğunu inkar eden bir TikTok videosu yayınladı.

Videoda Matt Hancock "İşe döndüm ve bir gazetecinin arayıp hafta sonu saç ekimi ve kaplama yaptırmak için İstanbul'a gidip gitmediğimi sorduğunu gördüm. Hayır. Hafta sonu İstanbul'a gittim ama bunun nedeni saçım veya dişim değil" diyerek iddiaları reddetti.

Hancock ziyaretine ilişkin herhangi bir açıklamada ise bulunmadı.

HANCOCK'IN OLAYLI İSTİFASI

İngiltere'de Boris Johnson döneminde Sağlık Bakanı olan Matt Hancock, eşini ofisteki bir kadınla aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uymadığını kabullenerek istifa etmişti.

Aynı dönem Hancock'un, okul arkadaşı Coladangelo'yu geçen mart ayında 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği belirtilmişti.

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullense de "ülkeyi salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam edeceğini" duyurmuştu. Sonrasında ise kabul ederek "Ailemden ve sevdiklerimden onları bu duruma soktuğum için de özür dilerim" demiş ve istifa etmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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