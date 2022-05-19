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İngiltere parlamentosunda tecavüz skandalı: İsmi açıklanmıyor

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın partisi Muhafazakar Parti’den bir milletvekilinin tecavüz ve cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı. Milletvekilinin isminin açıklanmaması ve kefaletle serbest bırakılması ise ülkede tartışma yarattı.

İngiltere parlamentosunda tecavüz skandalı: İsmi açıklanmıyor
İngiltere parlamentosunda cinsel taciz skandalı
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HABERTURK.COM

İngiltere'de ismi açıklanmayan Muhafazakar Parti'den bir milletvekilinin 2002 ve 2009 yılları arasında tecavüz ve cinsel taciz suçlamaları ile tutuklandığı açıklandı.

Londra'nın polis teşkilatı olan Metropolitan Polis Teşkilatı'nın açıklamasında 50'li yaşlardaki milletvekilinin görevi suistimal ve kötüye kullanmak ile suçlandığını da belirtti.

Milletvekilinin kim olduğunun belirtilmemesi tepkiye yol açarken, aynı zamanda vekilin kefaletle serbest bırakılması ve partisi tarafından görevden alınmayıp yalnızca 'gelmemesinin' söylenmesi halkı daha da öfkelendirdi.

Yerel medya ve birçok örgüt vekilin kimliğinin açıklanmasının gerektiğini vurguladı. İşçi Partisi milletvekilleri de Johnson hükümeti üzerinde baskı yaratarak vekilin adının açıklanmasını istediklerini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise vekilin kimliğini bilmediği konusunda ısrar ederken, partinin 'görevden almama' kararını destekledi ve "Polis soruşturması sonuçlanana kadar beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak tabii ki de duyduğum haber karşısında oldukça endişeliyim" dedi.

Soruşturma devam ederken, vekilin kimliğinin belirsizliği de sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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