İngiltere parlamentosunda cinsel taciz skandalı 0:00 / 0:00

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İngiltere'de ismi açıklanmayan Muhafazakar Parti'den bir milletvekilinin 2002 ve 2009 yılları arasında tecavüz ve cinsel taciz suçlamaları ile tutuklandığı açıklandı.

Londra'nın polis teşkilatı olan Metropolitan Polis Teşkilatı'nın açıklamasında 50'li yaşlardaki milletvekilinin görevi suistimal ve kötüye kullanmak ile suçlandığını da belirtti.

Milletvekilinin kim olduğunun belirtilmemesi tepkiye yol açarken, aynı zamanda vekilin kefaletle serbest bırakılması ve partisi tarafından görevden alınmayıp yalnızca 'gelmemesinin' söylenmesi halkı daha da öfkelendirdi.

Yerel medya ve birçok örgüt vekilin kimliğinin açıklanmasının gerektiğini vurguladı. İşçi Partisi milletvekilleri de Johnson hükümeti üzerinde baskı yaratarak vekilin adının açıklanmasını istediklerini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise vekilin kimliğini bilmediği konusunda ısrar ederken, partinin 'görevden almama' kararını destekledi ve "Polis soruşturması sonuçlanana kadar beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak tabii ki de duyduğum haber karşısında oldukça endişeliyim" dedi.

Soruşturma devam ederken, vekilin kimliğinin belirsizliği de sürüyor.