Chelsea- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'in 35. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Chelsea ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Tothenham'ı 5-1'lik skorla yenerek ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, Chelsea deplasmanına konuk oluyor. Dev maç öncesinde futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Chelsea- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Chelsea- Liverpool maçın için geri sayım sürüyor. Geçen hafta Tothenham'ı yenerek şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, Chelsea karşısında prestij maçına çıkıyor. Öte yandan ligde 60 puanla 5. sırada bulunan Chelsea önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için ligi ilk 5'te bitirmeyi hedefliyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor ve merak ediyor. Peki, Chelsea- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...
CHELSEA- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Chelsea- Liverpool maçı 4 Mayıs Pazar günü 18.30'da oynanacak.
CHELSEA- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Stamford Bridge'de oynanacak zorlu karşılaşma beİN Sports 3 üzerinden canlı yayınlanacak.