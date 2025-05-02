Chelsea- Liverpool maçın için geri sayım sürüyor. Geçen hafta Tothenham'ı yenerek şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, Chelsea karşısında prestij maçına çıkıyor. Öte yandan ligde 60 puanla 5. sırada bulunan Chelsea önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için ligi ilk 5'te bitirmeyi hedefliyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor ve merak ediyor. Peki, Chelsea- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...