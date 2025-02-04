İngiltere Premier Ligi'nde 24. haftanın sonuçları

İngiltere Premier Ligi'nde 24. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 24. hafta maçları tamamlandı. Chelsea, Liverpool ve Man. City haftayı galibiyetle kapattı. Man United ise puan kaybına uğradı. İngiltere Premier Ligi'nde 24. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasının son mücadelesi, Chelsea ve West Ham takımları arasında oynandı.
Chelsea, evinde West Ham'ı 2-1 mağlup ederek toplam puanını 43'e çıkardı; konuk ekip West Ham puan alamayarak evine döndü.
Man United, bu hafta evinde Cry.Palace'yi ağırladı. Cry.Palace, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-0 kazanan taraf oldu ve Man United'i 2-0 mağlup etti. Man United haftayı 29 puanla tamamlarken, Cry.Palace toplamda 30 puana ulaştı.
Man. City, ligin bu haftasında Arsenal'a karşı deplasmanda oynadığı maçtan 5-1 mağlubiyetle ayrıldı. Man. City bu sonucun ardından haftayı 41 puanla kapattı; Arsenal ise puanını 50'a yükseltti.
Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen AFC Bournemouth, Liverpool'u 2-0 yenerek toplamda 56 puana yükseldi.
Zorlu müsabakada ev sahibi Nott. Forest, rakibi Brighton'u etkili oyunuyla 7-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 47'ye yükseltti.
Fulham, 24. haftada oynanan mücadelede Newcastle Utd.'u 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Fulham böylece 36 puana yükseldi. Fulham'ı ağırlayan Newcastle Utd. ise 41 puanda kaldı.
Everton, evindeki mücadelede rakibi Leicester'i etkili oyunuyla 4-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Everton puanını 26'ya yükseltti.
Lig'in 24. haftasında Southampton deplasmanda Ipswich'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Southampton oldu: Maç 2-1 tamamlandı.
Ligin bu haftasında Wolves ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
Lig'in 24. haftasında Tottenham deplasmanda Brentford'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Tottenham oldu: Maç 2-0 tamamlandı.