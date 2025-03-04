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        İngiltere Premier Ligi'nde 27. haftanın sonuçları

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 27. hafta heyecanı tamamlandı. Chelsea, Man United, Liverpool ve Man. City üç puanın sahibi oldu. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 27. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 27. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
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        İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasının final maçı, West Ham ile Leicester arasında oynandı.

        West Ham, evindeki mücadelede rakibi Leicester'i 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Liverpool evindeki karşılaşmada, rakibi Newcastle Utd. kulübünü 2-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 64'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Newcastle Utd. ise 44 puanda kaldı.

        27. haftada Man United, Ipswich'i konuk etti. 90 dakika sonunda Man United Ipswich'e skor üstünlüğü sağladı. 3-2 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Man United oldu. Ve puanını 30'a yükseltti.

        Chelsea evindeki karşılaşmada, rakibi Southampton kulübünü 4-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 46'ya yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Southampton ise 9 puanda kaldı.

        Tottenham'a ligin 27. haftasında konuk olan Man. City, rakibini 1-0 yenerek 44 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Tottenham ise 33 puanda kaldı.

        Brighton, evindeki mücadelede rakibi AFC Bournemouth'u etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Brighton puanını 43'e yükseltti.

        Zorlu deplasmanda Fulham ev sahibi rakibi Wolves'i 2-1 mağlup etti.

        Cry.Palace, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Cry.Palace puanını 36'ya yükseltti.

        İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Brentford ile Everton arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Nott. Forest ile Arsenal arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 27. Haftanın Sonuçları
        25.02.2025 22:30
        Brighton & Hove Albion
        2
        AFC Bournemouth
        1
        İY(1-0)
        25.02.2025 22:30
        Wolverhampton
        1
        Fulham
        2
        İY(1-1)
        25.02.2025 22:30
        Crystal Palace
        4
        Aston Villa
        1
        İY(1-0)
        25.02.2025 23:15
        Chelsea
        4
        Southampton
        0
        İY(3-0)
        26.02.2025 22:30
        Tottenham Hotspur
        0
        Manchester City
        1
        İY(0-1)
        26.02.2025 22:30
        Brentford
        1
        Everton
        1
        İY(1-0)
        26.02.2025 22:30
        Nottingham Forest
        0
        Arsenal
        0
        İY(0-0)
        26.02.2025 22:30
        Manchester United
        3
        Ipswich Town
        2
        İY(2-2)
        26.02.2025 23:15
        Liverpool
        2
        Newcastle United
        0
        İY(1-0)
        27.02.2025 23:00
        West Ham United
        2
        Leicester City
        0
        İY(2-0)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 27. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		27 19 7 1 64 38
        2
        Arsenal
        		26 15 8 3 53 28
        3
        Nottingham Forest
        		26 14 5 7 47 11
        4
        Chelsea
        		27 13 7 7 46 16
        5
        Manchester City
        		26 13 5 8 44 15
        6
        Newcastle United
        		26 13 5 8 44 10
        7
        AFC Bournemouth
        		27 12 7 8 43 13
        8
        Brighton & Hove Albion
        		27 11 10 6 43 5
        9
        Fulham
        		27 11 9 7 42 4
        10
        Aston Villa
        		28 11 9 8 42 -5
        11
        Brentford
        		26 11 4 11 37 5
        12
        Crystal Palace
        		27 9 9 9 36 2
        13
        Tottenham Hotspur
        		26 10 3 13 33 15
        14
        Everton
        		26 7 10 9 31 -4
        15
        Manchester United
        		26 8 6 12 30 -7
        16
        West Ham United
        		26 8 6 12 30 -17
        17
        Wolverhampton
        		27 6 4 17 22 -19
        18
        Ipswich Town
        		26 3 8 15 17 -30
        19
        Leicester City
        		26 4 5 17 17 -34
        20
        Southampton
        		27 2 3 22 9 -46

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 28. Hafta Maçları
        08.03.2025 15:30
        Nottingham Forest
        Manchester City
        08.03.2025 18:00
        Brighton & Hove Albion
        Fulham
        08.03.2025 18:00
        Crystal Palace
        Ipswich Town
        08.03.2025 18:00
        Liverpool
        Southampton
        08.03.2025 20:30
        Brentford
        Aston Villa
        08.03.2025 23:00
        Wolverhampton
        Everton
        09.03.2025 17:00
        Tottenham Hotspur
        AFC Bournemouth
        09.03.2025 17:00
        Chelsea
        Leicester City
        09.03.2025 19:30
        Manchester United
        Arsenal
        10.03.2025 23:00
        West Ham United
        Newcastle United
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