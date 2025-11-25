Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 12. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 12. haftanın görünümü

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 12. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Chelsea ve Man. City üç puanın sahibi oldu. Man United ve Liverpool puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 12. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere Premier Ligi'nde 12. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasının son maçında Man United ile Everton karşı karşıya geldi.

        Man United, kendi evinde Everton'u konuk etti. Man United'e 90 dakika sonunda 1-0 üstünlük kuran taraf Everton oldu. Konuk ekip puanını 18'e yükseltirken puan elde edemeyen Man United ise 18 puanda kaldı.

        Ev sahibi Liverpool, zorlu mücadelede rakibi Nott. Forest'e karşı üstünlük kuramayarak 3-0 mağlup oldu ve puan kaybetti. Liverpool kaybettiği 3 puanla 18 puanda kalırken, Nott. Forest puanını 12'ye yükseltti.

        Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Man. City, rakibi Newcastle Utd.'a karşı 2-1 mağlup olarak puan kaybetti. Man. City'in bu puan kaybı ile ev sahibi Newcastle Utd. puanını 15'e yükseltirken Man. City 22 puanda kaldı.

        Chelsea, ligin bu haftasında konuk olduğu Burnley'i 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 23 puana yükseldi, ev sahibi Burnley ise 10 puanda kaldı.

        Brighton, evindeki mücadelede rakibi Brentford'u 2-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        AFC Bournemouth, ev sahibi avantajına rağmen rakibi West Ham ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Ligin 12. haftasında Fulham ile Sunderland karşılaştı. Fulham rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Cry.Palace, 12. haftada oynanan mücadelede Wolves'i 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Cry.Palace böylece 20 puana yükseldi. Cry.Palace'yi ağırlayan Wolves ise 2 puanda kaldı.

        Aston Villa, 12. haftada oynanan mücadelede Leeds Utd'u 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Aston Villa böylece 21 puana yükseldi. Aston Villa'yı ağırlayan Leeds Utd ise 11 puanda kaldı.

        Ligin 12. haftasında Arsenal ile Tottenham karşılaştı. Arsenal rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 12. Haftanın Sonuçları
        22.11.2025 15:30
        Burnley
        0
        Chelsea
        2
        İY(0-1)
        22.11.2025 18:00
        Liverpool
        0
        Nottingham Forest
        3
        İY(0-1)
        22.11.2025 18:00
        Brighton & Hove Albion
        2
        Brentford
        1
        İY(0-1)
        22.11.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        2
        West Ham United
        2
        İY(0-2)
        22.11.2025 18:00
        Fulham
        1
        Sunderland
        0
        İY(0-0)
        22.11.2025 18:00
        Wolverhampton
        0
        Crystal Palace
        2
        İY(0-0)
        22.11.2025 20:30
        Newcastle United
        2
        Manchester City
        1
        İY(0-0)
        23.11.2025 17:00
        Leeds United
        1
        Aston Villa
        2
        İY(1-0)
        23.11.2025 19:30
        Arsenal
        4
        Tottenham Hotspur
        1
        İY(2-0)
        24.11.2025 23:00
        Manchester United
        0
        Everton
        1
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 12. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		12 9 2 1 29 18
        2
        Chelsea
        		12 7 2 3 23 12
        3
        Manchester City
        		12 7 1 4 22 14
        4
        Aston Villa
        		12 6 3 3 21 4
        5
        Crystal Palace
        		12 5 5 2 20 7
        6
        Brighton & Hove Albion
        		12 5 4 3 19 3
        7
        Sunderland
        		12 5 4 3 19 3
        8
        AFC Bournemouth
        		12 5 4 3 19 -1
        9
        Tottenham Hotspur
        		12 5 3 4 18 6
        10
        Manchester United
        		12 5 3 4 18 0
        11
        Everton
        		12 5 3 4 18 0
        12
        Liverpool
        		12 6 0 6 18 -2
        13
        Brentford
        		12 5 1 6 16 -1
        14
        Newcastle United
        		12 4 3 5 15 -2
        15
        Fulham
        		12 4 2 6 14 -3
        16
        Nottingham Forest
        		12 3 3 6 12 -7
        17
        West Ham United
        		12 3 2 7 11 -10
        18
        Leeds United
        		12 3 2 7 11 -11
        19
        Burnley
        		12 3 1 8 10 -10
        20
        Wolverhampton
        		12 0 2 10 2 -20

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 13. Hafta Maçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt