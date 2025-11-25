İngiltere Premier Ligi'nde 12. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İngiltere Premier Ligi'nde 12. haftanın görünümü
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 12. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Chelsea ve Man. City üç puanın sahibi oldu. Man United ve Liverpool puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 12. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasının son maçında Man United ile Everton karşı karşıya geldi.
Man United, kendi evinde Everton'u konuk etti. Man United'e 90 dakika sonunda 1-0 üstünlük kuran taraf Everton oldu. Konuk ekip puanını 18'e yükseltirken puan elde edemeyen Man United ise 18 puanda kaldı.
Ev sahibi Liverpool, zorlu mücadelede rakibi Nott. Forest'e karşı üstünlük kuramayarak 3-0 mağlup oldu ve puan kaybetti. Liverpool kaybettiği 3 puanla 18 puanda kalırken, Nott. Forest puanını 12'ye yükseltti.
Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Man. City, rakibi Newcastle Utd.'a karşı 2-1 mağlup olarak puan kaybetti. Man. City'in bu puan kaybı ile ev sahibi Newcastle Utd. puanını 15'e yükseltirken Man. City 22 puanda kaldı.
Chelsea, ligin bu haftasında konuk olduğu Burnley'i 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 23 puana yükseldi, ev sahibi Burnley ise 10 puanda kaldı.
Brighton, evindeki mücadelede rakibi Brentford'u 2-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
AFC Bournemouth, ev sahibi avantajına rağmen rakibi West Ham ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Ligin 12. haftasında Fulham ile Sunderland karşılaştı. Fulham rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Cry.Palace, 12. haftada oynanan mücadelede Wolves'i 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Cry.Palace böylece 20 puana yükseldi. Cry.Palace'yi ağırlayan Wolves ise 2 puanda kaldı.
Aston Villa, 12. haftada oynanan mücadelede Leeds Utd'u 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Aston Villa böylece 21 puana yükseldi. Aston Villa'yı ağırlayan Leeds Utd ise 11 puanda kaldı.
Ligin 12. haftasında Arsenal ile Tottenham karşılaştı. Arsenal rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.