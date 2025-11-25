İngiltere Premier Ligi'nde 12. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasının son maçında Man United ile Everton karşı karşıya geldi.

Man United, kendi evinde Everton'u konuk etti. Man United'e 90 dakika sonunda 1-0 üstünlük kuran taraf Everton oldu. Konuk ekip puanını 18'e yükseltirken puan elde edemeyen Man United ise 18 puanda kaldı.

Ev sahibi Liverpool, zorlu mücadelede rakibi Nott. Forest'e karşı üstünlük kuramayarak 3-0 mağlup oldu ve puan kaybetti. Liverpool kaybettiği 3 puanla 18 puanda kalırken, Nott. Forest puanını 12'ye yükseltti.

Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Man. City, rakibi Newcastle Utd.'a karşı 2-1 mağlup olarak puan kaybetti. Man. City'in bu puan kaybı ile ev sahibi Newcastle Utd. puanını 15'e yükseltirken Man. City 22 puanda kaldı.

Chelsea, ligin bu haftasında konuk olduğu Burnley'i 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 23 puana yükseldi, ev sahibi Burnley ise 10 puanda kaldı.

Brighton, evindeki mücadelede rakibi Brentford'u 2-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

AFC Bournemouth, ev sahibi avantajına rağmen rakibi West Ham ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.