İngiltere, Rusya'nın Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili iddialarını reddetti

Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'daki terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddiaların tamamen "saçmalık" olduğunu belirtti.

Bakan Cameron, "Bu saldırının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu açıkça ortaya koyan ABD'nin açıklamalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın bulunduğunu öne sürmüştü.

Terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandıran Bortnikov, "Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var." ifadelerini kullanmıştı.

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Moskova’da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.