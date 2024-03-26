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        Haberler Dünya İngiltere, Rusya'nın Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili iddialarını reddetti

        İngiltere, Rusya'nın Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili iddialarını reddetti

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya'nın, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın bulunduğu iddialarını "saçmalık" olarak niteledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 23:15 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:15
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        İngiltere, Moskova saldırısı iddialarını reddetti
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        Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'daki terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddiaların tamamen "saçmalık" olduğunu belirtti.

        Bakan Cameron, "Bu saldırının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu açıkça ortaya koyan ABD'nin açıklamalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Rus istihbaratı: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var

        Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın bulunduğunu öne sürmüştü.

        Terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandıran Bortnikov, "Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var." ifadelerini kullanmıştı.

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        Moskova’da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

        Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

        Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

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