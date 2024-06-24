İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere - Slovenya maçı hangi kanalda?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu son maçında İngiltere Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesinde İngiltere Slovenya maçının tarihi ve saati sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte EURO 2024 İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı...
İngiltere - Slovenya maçı için nefesler tutuldu. Zorlu maça sayılı saatler kala, "İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 İngiltere - Slovenya maçı hangi kanalda?" soruları gündemki yerini aldı. İşte İngiltere - Slovenya maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere - Slovenya maçı 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere - Slovenya mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.