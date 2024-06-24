Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 İngiltere - Slovenya maçı hangi kanalda?

        İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere - Slovenya maçı hangi kanalda?

        Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu son maçında İngiltere Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesinde İngiltere Slovenya maçının tarihi ve saati sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte EURO 2024 İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 23:28 Güncelleme: 24.06.2024 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İngiltere - Slovenya maçı için nefesler tutuldu. Zorlu maça sayılı saatler kala, "İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 İngiltere - Slovenya maçı hangi kanalda?" soruları gündemki yerini aldı. İşte İngiltere - Slovenya maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İngiltere - Slovenya maçı 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

        3

        İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        İngiltere - Slovenya mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        G.Saray'dan dev teklif!
        G.Saray'dan dev teklif!
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek