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İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı
İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı
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HABERTURK.COM

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Kararı İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Twitter hesabından açıkladı.

Johnson hükümeti Türkiye'nin yanı sıra içinde Pakistan ve Maldivler'in de bulunduğu yedi ülkeyi daha listeden çıkardı.

Türkiye, ülkelerin kırmızı, sarı ve yeşil olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

Kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı.

Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumda ise İngiltere'de 2250 sterlin ödeyerek 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı.

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