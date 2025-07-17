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        Haberler Dünya Avrupa İngiltere ve Almanya arasında tarihi anlaşma | Dış Haberler

        İngiltere ve Almanya, güvenlik, savunma ve göç alanlarında anlaşma imzaladı

        İngiltere ve Almanya arasında güvenlik, savunma, ticaret, göç ve bilimsel araştırmaya ilişkin anlaşma imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 19:27 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:27
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        İngiltere ve Almanya arasında tarihi anlaşma
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        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, göreve geldikten sonra İngiltere'ye ilk ziyaretini yapan Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i başkent Londra'da ağırladı.

        Starmer ile Merz, başkentin Kensington bölgesindeki ünlü Victoria ve Albert Müzesi'nde bir araya gelerek, iki ülke arasında 23 sayfalık "Kensington Antlaşması"na imza attı.

        Söz konusu anlaşma, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere ve Almanya arasında yapılan ilk anlaşma" olarak kayda geçti.

        Anlaşmaya, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da imza attı.

        Güvenlik, savunma, ticaret, iklim ve çevre konularına odaklanıldı

        Anlaşmaya göre, iki ülke, ortak askeri ve eğitim tatbikatları, siber tehditlere ve bilgi savaşına karşı çalışma ve silah ihracatı konusunda koordinasyon dahil çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği yapacak.

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        İki ülke, küresel ısınmayı Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırma taahhütlerini yineledi.

        Anlaşma kapsamında, İngiltere ve Fransa, ikili ticareti güçlendirmenin yanı sıra ekonomik büyüme yoluyla istihdamı teşvik etmeyi ve yüksek kaliteli iş sayısını artırmayı taahhüt etti.

        Anlaşmada, ortak araştırma girişimleri ve eğitim projeleri dahil bilim ve teknoloji alanında işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla kültürel değişim, gençlik hareketliliği ve eğitim alanındaki ortaklıkların desteklenmesine de vurgu yapıldı.

        Ayrıca, terörizm, göç ve organize suçlara ilişkin, göçmen kaçakçılığını da içeren organize sınır ötesi suçlara karşı ortak mücadele konusunda yıllık diyalog ve işbirliği yapılacak.

        Anlaşmaya göre, gelecek 10 yıl içinde iki ülke arasında doğrudan demir yolu kurulması amacıyla çalışmalara başlanacak.

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        "Bugün Alman-İngiliz ilişkileri için tarihi bir gün"

        Starmer, imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmayı, "İngiltere ve Almanya'nın birbirine ne kadar yakın olduğunu ve geleceğe yönelik hedeflerini ölçen tarihi belge" olarak niteledi.

        Merz de söz konusu anlaşmayı imzalamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bugün Alman-İngiliz ilişkileri için tarihi bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

        Almanya Başbakanı ayrıca, anlaşmanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana iki ülke arasında yapılan ilk anlaşma olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını söyledi.

        "Ukrayna'ya askeri desteği artırmak için müttefiklerle birlikte çalışıyoruz"

        İngiltere Başbakanı Starmer, imza töreninin ardından Almanya Başbakanı Merz ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da görüştü. Starmer ve Alman mevkidaşı Merz, buradaki görüşmenin ardından Hertfordshire'da ortak basın toplantısı düzenledi.

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        Starmer, burada yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve Gazze'deki durumu da ele aldıklarını dile getirdi.

        Başbakan Starmer, Gazze'deki durumun dehşet verici olduğunu belirterek, İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çağrıda bulunduklarını ifade etti.

        Starmer, Ukrayna'ya ilişkin de bu ülkeye askeri desteği artırmak için müttefiklerle birlikte çalıştıklarını ifade etti.

        "Eurofighter Typhoon ihracat lisansını mümkün kılacak iyi bir karar yolunda ilerliyoruz"

        Almanya Başbakanı Merz de ülkesi ve İngiltere'nin Kuzey Denizi'nin hibrit tehditlere karşı daha iyi korunmasını sağlamak ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine yardımcı olmak istediğini söyledi.

        Ukrayna konusunda Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya silah tedarik etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, tüm bunların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerindeki baskıyı artıracağını ve sonunda barışı müzakere etmesini sağlayacağını kaydetti.

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        Basın toplantısında Almanya Başbakanı Merz'e, "Eurofighter Typhoon'un ihracatı hakkında Starmer ile konuştunuz mu ve ikiniz de bunları Türkiye'ye teslim etmeye hazır mısınız?" sorusu yöneltildi.

        Merz, bu soruya, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık, ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karar yolunda ilerliyoruz. Bekleyip göreceğiz. Bu konuda hangi ülkeleri düşündüğümüz konusunda açıklama yapmayacağım." yanıtını verdi.

        İngiltere Başbakanı Starmer da şunları kaydetti:

        "Bugün uzun uzun bu konuyu tartıştık ve ihracat mevzularını daha ortaklaşa, daha koordineli bir şekilde yürütmeyi planladığımızı belirttik. Bu, her iki ülke için de iyi bir şey, Avrupa ve ötesinde de iyi bir şey. Bu konuyu sadece ele almakla kalmadık, aynı zamanda bunun çok daha koordineli, çok daha sıkı ve çok daha işbirlikçi olmasını sağlamak için adımlar atmaya başladık."

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