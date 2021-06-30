İngiltere'de düzenlenen 1996'daki Avrupa Şampiyonası yarı finalinde seri penaltı atışlarına giden maçta penaltıyı kaçırarak İngiltere Milli Takımı'nın Almanya elenmesine neden olan Garry Southgate, 25 yıllık hesabı teknik direktör olarak kapattı.

2018 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye yarı final oynatarak tarihi bir başarı elde eden Southgate, EURO 2020'de de 2-0'lık skorla Ada ülkesinin Almanlar'a karşı şanssızlığına son verdi. İngiltere 1975'ten beri Wembley'de rakibini ilk kez devirirken aynı statta 1996'da penaltı kaçıran Southgate, bu kez hoca olarak tur sevincini yaşadı.

SOUTHGATE: ZAMANI DEĞİŞTİREMEM

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Southgate duygusal konuştu. 2-0'lık zaferden sonra dev ekranda 1996'daki takımın kalecisi olan David Seaman'ı gördüğünü söyleyen Southgate, "Büyük ekrana bakıyordum ve orada David'i gördüm. Benimle oynayan takım arkadaşlarım için penaltı kaçırmamı değiştiremem. Bu her zaman acıtacak. Ama güzel olan şu ki insanlara hatırlanacak bir gün verdik ve şimdi gidip bunu Roma'da yapmalıyız" ifadelerini kullandı.