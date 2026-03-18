        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Inigo Perez Soto: Savunmamızı iyi yaparak defansa yoğunlaşacağız - Futbol Haberleri

        Inigo Perez Soto: Savunmamızı iyi yaparak defansa yoğunlaşacağız

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, "Samsunspor'a karşı savunmamızı iyi yaparak defansa yoğunlaşacağız" dedi.

        Giriş: 18.03.2026 - 21:18 Güncelleme:
        "Savunmamızı iyi yaparak defansa yoğunlaşacağız"

        İspanyol ekibi Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Samsunspor'u ağırlayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

        Soto ve kanat oyuncusu Jorge de Frutos, maçın oynanacağı Madrid Vallecas Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

        "SAVUNMAMIZI İYİ YAPARAK DEFANSA YOĞUNLAŞACAĞIZ"

        İspanyol teknik adam, Samsunspor karşısında 2 gol avantajlarının bulunduğunu hatırlatarak, "Yarın 2 gollü avantajla başlıyoruz, bu doğru. Ama Rayo Vallecano yarınki elemeye 0-0 ile başlıyormuş gibi sahaya çıkacak. Yani ilk maç yokmuş gibi davranacağız.Samsunspor şu an elinden gelen tüm çabayı sarf edebilir. Enerjisini ve kapasitesini bu durumu değiştirmek için çaba gösterebilir, biz buna hazırız. Hazır olmamız lazım. Sürprize karşı hazır olmamız lazım. Oyun kapasitesi ve savunma kapasitesi çok yüksek bir takım Samsunspor. Ama bizde savunmamızı iyi yapacağız ve defansa yoğunlaşacağız. Sanki 0-0'dan başlıyormuş gibi çıkacağız, yeni bir maça çıkıyormuş gibi başlayacağız." ifadesini kullandı.

        "SAMSUNSPOR'U ANALİZ ETTİK"

        Türkiye ligini çok az takip ettiğine dikkat çeken Soto, "Samsunspor'un oynadığı maçları analiz ettik. Avrupa Lig'indeki ve Konferans Lig'indeki maçları gördük. İspanyol futboluna çok benzer oynadığını, bir futbola sahip olduğu ve teknik acısından hem de hucüm kabiliyeti açısından karşı kaleye hızlı gidiyor. Bize çok benzediğini söyleyebilirim. Fiziksel olarak da güçlü fiziğe sahip olduğunu söyleyebilirim. İlk maçı 3-1 kazandık ama bence maçın bazı onlarında çok eşittik ve çok benzer bir oyunu var. Hem Rayo Vallecano hem de Samsunspor çok benzer iki ekip aslında." diye konuştu.

        JORGE DE FRUTOS: SAMSUNSPOR KARŞISINDA HER ŞEYİMİZİ VERMEMİZ GEREKİYOR

        Tecrübeli oyuncu Jorge de Frutos ise Samsunspor karşısında sahada her şeyi vermeleri gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bütün maçlar benim için önemli. Bu maçta ve milli takım da benim için önemli. Tabi ki bütün futbolcuların milli takımda oynama hayali var. Tabii ki benim birinci önceliğim kulübüm. Ben de burada başarılı olmaya çalışıyorum. Bu sene bireysel olarak geçirdiğim en iyi sezonlardan birisi. Farklı pozisyonlarda oynayabiliriz. Ancak farklı pozisyonlarda da oynasam hocamız benden memnun ben de nerede oynarsam oynayayım iyi oynuyorum ve bundan memnunum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şüheda 1915' Tiyatro Gösterimine katıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şüheda 1915' Tiyatro Gösterimine katıldı. (DHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"