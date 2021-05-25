Sondaj çalışmasında bulundu! Bölge korumaya alındı 0:00 / 0:00

AA

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bölgede inceleme yaptı.

AA'nın haberine göre Tuncer, gazetecilere, Aydın'ın tarihi bir coğrafyada olduğunu herkesin dile getirdiğini söyledi.

Aydın'ın, tatil, kültür turizmi ve tarihi eserleriyle dünyada eşi benzeri olmayan bir yer olduğunu belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu anlamda üzerimizde ciddi bir sorumluluk hissediyoruz. Aydın'ın kültür mirasını korumak açısından son derece hassasız. Tüm inşaat çalışmalarında mutlaka temel kazılarından önce sondajlarla birlikte planlanan yapının altında bir tarihi kalıntının olup olmadığı inceleniyor. Bu anlamda Aydın İl Müze Müdürlüğümüz tarafından yapılan sondaj çalışmalarında harika bir bulguyla karşılaştık. Burası bir su kanalı ve su kemeri. 43 kilometrelik bir hat olduğu ve İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes antik kentine su taşıdığını tahmin ettiğimiz bir yapı. Yapı kısmen sağlam. Müze müdürlüğümüz bölgedeki kazı çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz bölgeyi korumaya aldık. Başlangıcı ve sonu noktasında tespitlerimiz devam ediyor."

Aydın Arkeoloji Müdürü Abdulbari Yıldız da, antik dönemde milattan önce 1'inci yüzyılda metropol bir kent olan Efes'in su ihtiyacını yaklaşık 43 kilometrelik su kanalıyla Kuşadası'ndan sağlandığını belirtti.

Daha önce Kuşadası'nda su kanalları tespit edilerek haritaya işlendiğini anımsatan Yıldız, "Bu amaçla da müze müdürlüğü koruma kurulu olarak Kuşadası Belediyesi'ne su hattının geçebileceği alanlarda inşaat öncesinde müze müdürlüğümüzce sondaj çalışması yapılacağı kararı verilmişti. Şu an bulunduğumuz 4 dönümlük alanda 250 adet sondaj çukuru kazdık. Çalışmalar sonucunda 2,5 metre genişliğinde 50 metre uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğinde su kanalı bulduk. Kapalı su kanalı olarak bir tespitimiz var. Bu su kanalının ana hat olacağı yönünde tespitimizi yaptık. Parsel içerisindeki çalışmalarımız devam etmekte. Burada koruma kurulu olarak koruma bandı oluşturularak alan koruma altına alınacak" diye konuştu.

Yıldız, su kanalının olmadığı arazinin diğer kısımlarına inşaat izni verileceğini sözlerine ekledi.