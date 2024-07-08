Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait | Son dakika haberleri

        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait

        Bolu'da bir apartman inşaatının temel kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen hamam ortaya çıktı. Hamamda el oyması seramik eserlerin de bulunduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bolu'da tarihi yerleşim alanlarından olan ve 3'üncü derece sit alanı olarak kabul edilen Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide apartman inşaatı için temel kazısı yapıldı.

        2

        Özel bir firmanın başlattığı inşaat çalışmaları sırasında tarihi yapı kalıntılarına rastlandı.

        3

        Durum, Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.

        4

        Müzeye bağlı arkeologların yaptığı incelemeler sonucunda alanda detaylı arkeolojik kazı başladı.

        5

        Yaklaşık 1 aydır devam eden kazılarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen hamam ortaya çıkarıldı.

        6

        Hamamda el oyması seramik eserlerin bulunduğu belirtildi.

        7

        Amatör tarih araştırmacısı Ufuk Ak, "Burada yapılan temel kazı çalışmalarında eski Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıktı. Kazının başında gözetmenlerimiz de var, Bolu Müzeler Müdürlüğünden iki arkadaşımız var. Onların dediklerine göre, burada hamam kalıntısı gözüküyor. Aynı zamanda Hisar Tepesi dediğimiz yerde Roma dönemine ait tapınak da mevcut ve sol tarafında tiyatro kalıntısı, kuzeydoğu cephesinde de bir kilise kalıntısı olduğu biliniyor. Güneyinde de stadyum kalıntısı mevcut ama onun dörtte üçü kaybolmuş zamanla ve dörtte biri kalmış" dedi.

        8

        "BOLU, CLAUDİOPOLİS OLARAK ADLANDIRILMIŞ"

        Bolu'nun eski bir tarihe sahip olduğunu aktaran Ufuk Ak, "Roma'nın en büyük hükümdarları arasında yer alan Hadrianus döneminde Bolu, 'Claudiopolis' olarak adlandırılmış. Aslında Bolu'nun kültür turizmi açısından da çok büyük değeri var ama ne yazık ki bunu çok ön plana çıkaramıyoruz" diye konuştu.

        9

        Bugün bulunan tarihi hamamın çevresinde sıcak su kanallarının da görüldüğünü vurgulayan Ak, "Dikkatlice kazılıyor. Ateşte pişirilmiş tuğlalar ve taşlarla örülmüş sıcak suların içeride gezebileceği kanallar da mevcut. İnşaat çalışmalarına kazı yapıldıktan sonra devam edilecek. Değerli parçalar da Müzeler Müdürlüğüne teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

        Arkeologların alandaki çalışması devam ediyor.

        #Bolu
        #Roma dönemi
        #Roma hamamı
        #tarihi eser
        #İnşaat kazısı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Ağırlaştırılmış müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?