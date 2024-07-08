İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait

Amatör tarih araştırmacısı Ufuk Ak, "Burada yapılan temel kazı çalışmalarında eski Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıktı. Kazının başında gözetmenlerimiz de var, Bolu Müzeler Müdürlüğünden iki arkadaşımız var. Onların dediklerine göre, burada hamam kalıntısı gözüküyor. Aynı zamanda Hisar Tepesi dediğimiz yerde Roma dönemine ait tapınak da mevcut ve sol tarafında tiyatro kalıntısı, kuzeydoğu cephesinde de bir kilise kalıntısı olduğu biliniyor. Güneyinde de stadyum kalıntısı mevcut ama onun dörtte üçü kaybolmuş zamanla ve dörtte biri kalmış" dedi.