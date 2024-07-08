İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
Bolu'da bir apartman inşaatının temel kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen hamam ortaya çıktı. Hamamda el oyması seramik eserlerin de bulunduğu belirtildi.
Bolu'da tarihi yerleşim alanlarından olan ve 3'üncü derece sit alanı olarak kabul edilen Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide apartman inşaatı için temel kazısı yapıldı.
Özel bir firmanın başlattığı inşaat çalışmaları sırasında tarihi yapı kalıntılarına rastlandı.
Durum, Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.
Müzeye bağlı arkeologların yaptığı incelemeler sonucunda alanda detaylı arkeolojik kazı başladı.
Yaklaşık 1 aydır devam eden kazılarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen hamam ortaya çıkarıldı.
Hamamda el oyması seramik eserlerin bulunduğu belirtildi.
Amatör tarih araştırmacısı Ufuk Ak, "Burada yapılan temel kazı çalışmalarında eski Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıktı. Kazının başında gözetmenlerimiz de var, Bolu Müzeler Müdürlüğünden iki arkadaşımız var. Onların dediklerine göre, burada hamam kalıntısı gözüküyor. Aynı zamanda Hisar Tepesi dediğimiz yerde Roma dönemine ait tapınak da mevcut ve sol tarafında tiyatro kalıntısı, kuzeydoğu cephesinde de bir kilise kalıntısı olduğu biliniyor. Güneyinde de stadyum kalıntısı mevcut ama onun dörtte üçü kaybolmuş zamanla ve dörtte biri kalmış" dedi.
"BOLU, CLAUDİOPOLİS OLARAK ADLANDIRILMIŞ"
Bolu'nun eski bir tarihe sahip olduğunu aktaran Ufuk Ak, "Roma'nın en büyük hükümdarları arasında yer alan Hadrianus döneminde Bolu, 'Claudiopolis' olarak adlandırılmış. Aslında Bolu'nun kültür turizmi açısından da çok büyük değeri var ama ne yazık ki bunu çok ön plana çıkaramıyoruz" diye konuştu.
Bugün bulunan tarihi hamamın çevresinde sıcak su kanallarının da görüldüğünü vurgulayan Ak, "Dikkatlice kazılıyor. Ateşte pişirilmiş tuğlalar ve taşlarla örülmüş sıcak suların içeride gezebileceği kanallar da mevcut. İnşaat çalışmalarına kazı yapıldıktan sonra devam edilecek. Değerli parçalar da Müzeler Müdürlüğüne teslim edilecek" ifadelerini kullandı.
Arkeologların alandaki çalışması devam ediyor.