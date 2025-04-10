Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.495,24 %2,37
        DOLAR 37,9562 %-0,05
        EURO 41,9739 %0,87
        GRAM ALTIN 3.798,19 %0,88
        FAİZ 47,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,84 %-0,17
        BITCOIN 81.553,00 %-1,95
        GBP/TRY 48,8809 %0,37
        EUR/USD 1,1031 %0,75
        BRENT 63,83 %-2,52
        ÇEYREK ALTIN 6.212,56 %0,92
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,94 arttı, aylık yüzde 1,24 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,94 arttı, aylık yüzde 1,24 arttı

        İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre %1,24 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,99 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,02 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,38 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 10:21 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat maliyeti yüzde 23,94 arttı
        ABONE OL

        TÜİK, inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

        İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre %1,24 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,99 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,02 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,38 arttı.

        BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 24,44 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,13 ARTTI

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,97 arttı, işçilik endeksi %0,23 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %20,43 arttı, işçilik endeksi %31,68 arttı.

        BİNA DIŞI YAPILARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 22,34, AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,59

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,59 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,34 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,04 arttı, işçilik endeksi %0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %16,64 arttı, işçilik endeksi %34,97 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Sağanak, kar ve toz taşınımı
        Sağanak, kar ve toz taşınımı
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Netanyahu ABD-İran müzakerelerini basın karşısında öğrendi
        Netanyahu ABD-İran müzakerelerini basın karşısında öğrendi
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi