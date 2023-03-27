Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

İnşaat malzemeleri sanayi, 2022'de 33,74 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sanayinin 2022’de 33,74 milyar dolar değerinde 57,65 milyon ton ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi

İnşaat malzemeleri sanayi, 2022'de 33,74 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
AA

Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamayla, 2022 yılında gerçekleştirilen inşaat malzemeleri ihracat rakamları paylaşıldı.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Aralık 2022 raporuna dayandırılan açıklamaya göre, 2022 yılının tamamında sektör tarafından gerçekleştirilen ihracat rakamı 33,74 milyar dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, söz konusu dönemde ihracatın miktar olarak ise bir önceki yıla göre yüzde 11'lik düşüşle 57,65 milyon tona gerilediğini aktardı.

İnşaat malzemeleri sanayinin 2022 genelinde yüksek performans gösterdiğine işaret eden Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"2022 yılında 33,74 milyar dolar, 57,65 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında sektör olarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Yıllık ihracat değer olarak 2021 yılına göre yüzde 9,5 arttı. Ortalama ihracat birim fiyatı da 2021'e göre yüzde 23 artarak 0,59 dolar/kg olarak gerçekleşti. Özellikle yılın ikinci yarısında yaşanan resesyon endişeleri ve pazarlardaki yavaşlamalar yıllık ihracatın 35 milyar doların üzerine çıkmasına engel oldu.

Ancak buna rağmen 12 ayın tamamına bakıldığında sektörümüz adına Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi’nin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana ihracat rekoru kırıldı. Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi, gösterdiği gelişimle ülkemiz adına gururlanmamızı sağlıyor. Ürünlerimizin fiyat ve kalite performansı, güvenilirlik ve rekabet gücümüzü artırırken, aynı zamanda pazar payı ve pozitif algının da artmasına imkan tanıyor."

"2022 PERFORMANSI 2023 İÇİN ÜMİT VERDİ"

İnşaat malzemeleri sanayi dış ticaret performansının 2022'nin son ayında iyileşme gösterdiğini belirten Küçükoğlu, şu bilgileri verdi:

"İhracat, pazardaki daralmaya rağmen 2022 Aralık ayında ekim ve kasım aylarına oranla daha yüksek seyretti. İhracat geçen yıl aralık ayında 2,61 milyar dolar olurken, değer olarak yılın düşük aylık ihracatlarından biri gerçekleşti. Bir önceki yılın aralık ayına göre de değer olarak yüzde 12 düşüş oldu.

Aralık ayında inşaat malzemeleri ihracatının miktar olarak 4,28 milyon tonla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 azalmasında ise pazardaki daralmanın etkisi öne çıktı. İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,2 artış gösterdi ve 0,61 dolar/kg oldu. Tüm bu verilere baktığımız zaman sektörümüzün 2022 ihracat performansı, 2023'ün tamamı için umut verici nitelikte oldu."

Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sanayisinde alt sektörlerin ihracat performansının 2022 yılı genelinde büyüme yönlü olduğuna dikkat çekerek, 2022 yılı genelinde sekiz alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatlarının 2021 yılına göre yükseliş gösterdiğini aktardı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Almanya'da İş Ortamı Güven Endeksi yükselişini beşinci aya taşıdı
İŞ-YAŞAM Almanya'da İş Ortamı Güven Endeksi yükseldi
Yemeksepeti’ne Yeşil Enerji Sertifikası
İŞ-YAŞAM Yemeksepeti’ne Yeşil Enerji Sertifikası
Dolar/TL, 19,09 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,09 seviyesinde
Reel Kesim Güven Endeksi martta 2,8 puan artarak 105,2'ye yükseldi
İŞ-YAŞAM Reel Kesim Güven Endeksi'nde yükseliş
DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar TL'yi aştı
İŞ-YAŞAM DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar TL'yi aştı
Türk çimento sektörünün üretim kapasitesi 119 milyon tona ulaştı
İŞ-YAŞAM Çimentoda kapasite 119 milyon tona ulaştı
First Citizens Bankası, Silikon Vadisi Bankasının mevduat ve kredilerini devralıyor
İŞ-YAŞAM First Citizens Bankası SVB'yi devralıyor
THY Lusaka uçuşlarını yeniden başlattı
İŞ-YAŞAM THY Lusaka uçuşlarını yeniden başlattı
Kapasite kullanım oranında düşüş
İŞ-YAŞAM Kapasite kullanım oranında düşüş
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalarda karışık seyir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.