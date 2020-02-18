DHA

İMSAD'dan yapılan açıklamada, "Bileşik Endeks dip seviyelerden toparlanmasına yeniden başladı. Bileşik Endeks´te yaşanan bu yeniden toparlanmanın güven ve beklentilerdeki iyileşme ile desteklenmesi 2020 yılı için ümit verdi. İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler geriledi. Böylece mevsimsellik etkileri ile son üç ayda faaliyetlerde gerileme yaşandı. Faaliyet Endeksi Aralık´a göre 0.8 puan geriledi. Yurtiçi satışlarda düşüş devam etti. İhracat aralık ayından sonra da gerilerken üretimde de gerileme gerçekleşti. Cirolar iç satışlardaki ve ihracattaki düşüşe bağlı olarak sınırlı ölçüde azaldı. Faaliyetler üzerinde mevsimselliğin etkisi beklendiği gibi daha çok hissedildi. Ayrıca inşaat sektöründeki yapısal sorunlar da inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerini olumsuz etkilemeye devam etti" denildi.

Buna göre, Güven Endeksi´nde kademeli bir artış yaşandı; böylece Güven Endeksi´nde dip seviyelerden toparlanma ocak itibarıyla beşinci ayına girdi. Faaliyetlerde yaşanan gerilemeye rağmen güven seviyesi temkinli ve kademeli artışını sürdürdü. Güven seviyesi ocak ayında bir önceki aya göre 0.7 puan arttı.

"Güven Endeksi´nde son aylarda temkinli bir toparlanma yaşandı. Kalıcı güven artışı için gerekli koşulların halen yeterince oluşmadığı görüldü" denilen açıklamaya göre, Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi sınırlı ölçüde arttı. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine güvende de sınırlı artışlar oldu ve yurtiçi pazarlarda güven, sınırlı bir artış gösterdi, ihracat pazarlarında ise güven yine önemli bir artış sağladı.

İMSAD değerlendirmesinde şöyle denildi:

"Güven Endeksi´nin tüm unsurlarına yayılan iyileşmenin temkinli bir şekilde sürdüğü görüldü. Beklenti Endeksi´nde sınırlı bir artış yaşandı.

"Beklentiler faaliyetlerdeki gerilemeye rağmen iyileşmeyi sürdürdü. Faaliyetlerdeki gerilemeye ve risklere rağmen beklentilerin yeni yıla artış ile başlaması ümit verici olarak nitelendirildi.

"Beklenti Endeksi Aralık´a göre 0.5 puan arttı. Beklenti Endeksi geçen yılın aynı dönem beklentilerinin ise 3.3 puan altında gerçekleşti. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde kademeli artış sürdü.

"Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde sınırlı bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ocak ayında kuvvetli bir artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de arttı. Yurtiçi siparişlerdeki mevsimsel yavaşlamaya rağmen artan ihracat siparişleri üretim beklentilerini destekledi.

"Beklentilerde kademeli ve yavaş bir iyileşme eğilimi oluştu. Ekonomiye güven de kademeli olarak iyileşirken, inşaat sektöründeki sorunlar beklentiler üzerinde sınırlayıcı etkiler yaratmaya devam etti.

"İhracat ve ona bağlı olarak üretim, beklentilerdeki iyileşmeyi sürükleyen iki unsur olarak öne çıktı, yatırım eğilimi ise halen zayıf kaldı."