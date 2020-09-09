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İnşaat malzemeleri sanayisi temmuzda; ihracat değer olarak yılın, miktar olarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Temmuz 2020 sonuçlarına göre, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 21,7 artan inşaat malzemeleri ihracatında miktar rekoru kırıldı. İnşaat malzemeleri ihracatı 2020 yılı temmuz ayında 5,53 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece sektör miktar olarak Ağustos 2013’ten bu yana en yüksek aylık ihracata imza attı.

DEĞER OLARAK YILIN EN YÜKSEK AYLIK İHRACATI TEMMUZDA YAPILDI

İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Endeksi, ihracat pazarlarında toparlanmanın hızlanması ile temmuz ayında önemli artış gösterdi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 11,1 artarak 1,94 milyar dolara yükseldi. Temmuz ayında değer olarak 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı yapıldı. 2020 yılı temmuz ayı ihracatı, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin en yoğun yaşandığı 2020 yılı nisan ve mayıs ayı ihracatlarının üzerinde gerçekleşti. İhracat haziran ayı ihracatının da oldukça üzerine çıktı.

İHRACAT BİRİM FİYATLARI TOPRLANIYOR

İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı 2019 yılı temmuz ayında 0,43 dolar/kg iken 2020 yılı temmuz ayında 0,35 dolar/kg oldu. İhracat birim fiyatları nisan ve mayıs aylarındaki sert düşüşler sonrası haziran ayında artış gösterdi, temmuz ayında da artış devam etti. Mayıs ayında 0,28 dolar/kg ile dip seviyeye düşen ihracat birim fiyatlarının toparlandığı görüldü.

İTHALAT ARTIŞI TEMMUZDA DURAĞANLAŞTI

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı, 2020 yılı temmuz ayında miktar olarak geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 16,2 azaldı ve 190,9 bin ton oldu. Temmuz ayı ithalatı miktar olarak haziran ayının da altında kaldı. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ise temmuz ayında 543 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 14,5 gerileyen inşaat malzemeleri 2020 yılı temmuz ayı ithalatı değer olarak haziran ayı ile hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı temmuz ayında 2,84 dolar/kg seviyesine çıktı. Geçen yılın temmuz ayı ortalama ithalat birim fiyatı 2,79 dolardı. Temmuz ayında 2020 yılının en yüksek aylık ortalama ithalat birim fiyatı gerçekleşti.

ALT SEKTÖRLERİN İHRACATINDA FARKLI TOPARLANMA HIZLARI YAŞANIYOR

Endekse göre, 2020 yılı temmuz ayında küresel pazarlardaki toparlanma, inşaat malzemeleri ihracatını olumlu etkiledi. 2020 yılı temmuz ayında 8 alt ürün grubundan 6’sının ihracat birim fiyatları 2019 yılı temmuz ayına göre geriledi. 2 ürün grubunda ise ihracat birim fiyatları arttı. 2020 yılı temmuz ayında mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 19,5 geriledi. Yalıtım malzemeleri ihracat birim fiyatı yüzde 15,3 düştü. Kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihraç birim fiyatı ise yüzde 10,8 arttı.

2020 yılının temmuz ayında 8 alt ürün grubundan 5’inde ihracat, miktar olarak geçen yılın temmuz ayının üzerinde gerçekleşti. İhracatta yüksek miktar artışları yaşandı. 2020 yılı temmuz ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 34 ile mineral ürünler, yüzde 13 ile yalıtım malzemeleri ve yüzde 8,9 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. 2020 yılı temmuz ihracatı miktar olarak gerileyen 3 alt sektör prefabrik yapılar, demir çelik ürünleri ile kimyasal bazlı ürünler oldu.

2020 yılının temmuz ayında 8 alt ürün grubunun 5’inde ihracat değer olarak yükseldi. 2020 yılı temmuz ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 85,8 ile prefabrik yapılarda yaşandı. Değer olarak ihracat ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 6,2, mineral ürünlerde yüzde 7,4 arttı. Değer olarak ihracatın gerilediği alt sektörler metal bazlı ürünler, demir çelik ürünler ve yalıtım malzemeleri oldu.

GENEL SANAYİ İHRACATINDA DA ARTIŞ TEMMUZ AYINDA DEVAM ETTİ

İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Temmuz 2020 sonuçlarına göre; Türkiye sanayi ihracatı 2020 yılı temmuz ayında toparlanmaya ve artışa devam etti. Temmuz ayı ihracatında 2020 yılının en yüksek aylık ihracat gerçekleşmeleri oldu. 2020 yılı temmuz ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki aya göre yüzde 12,3 arttı. Temmuz ayı ihracatı değer olarak Covid-19 salgını yeni normal sürecinde artışa devam etti. Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2020 yılının temmuz ayında bir önceki haziran ayına göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları ise 2020 yılı haziran ayında 1,17 dolar/kg iken, 2020 yılı temmuz ayında 1,29 dolar/kg oldu. İhracat birim fiyatlarında da iyileşme yaşandığı görüldü. 2019 yılı temmuz ayı ortalama ihracat birim fiyatı ise 1,54 dolar/kg seviyesinde gerçekleşti.