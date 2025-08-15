Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.841,00 %0,15
        DOLAR 40,8934 %0,15
        EURO 47,8154 %0,42
        GRAM ALTIN 4.390,57 %0,28
        FAİZ 40,06 %-0,22
        GÜMÜŞ GRAM 49,78 %-0,29
        BITCOIN 119.014,00 %0,90
        GBP/TRY 55,4665 %0,27
        EUR/USD 1,1686 %0,33
        BRENT 66,55 %-0,43
        ÇEYREK ALTIN 7.179,13 %0,29
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretimi haziranda yıllık yüzde 24.9 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat üretimi haziranda yıllık yüzde 24.9 arttı

        İnşaat üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 24,9 artış gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 13:16 Güncelleme: 15.08.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat üretimi haziranda yıllık yüzde 24.9 arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks haziranda yıllık bazda yüzde 24,9 artış kaydetti.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 16,7 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 23,6 yükseldiği görüldü.

        İnşaat üretim endeksi haziranda aylık bazda ise yüzde 3,2 arttı.

        Endeks, haziranda bina inşaatı sektöründe ve bina dışı yapıların inşaatında bir önceki aya göre yüzde 3,1, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 3,7 artış gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Sağ bekte yeni iddia!
        Sağ bekte yeni iddia!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!