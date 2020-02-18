Belçika'daki bir katedralde insan kemiklerinden yapılmış bir duvar keşfedildi. Kafatasları, uyluk ve incik kemiklerinden oluşan 500 yıllık duvar Gent şehrindeki Saint-Bavo katedralinde bulundu.

Uzmanlar, yeni mezarlara yer açmak için eski iskelet kalıntılarından duvar yapıldığına inandığını belirtti.

Katedral 17. yüzyılda inşa edilse de arkeologlar duvar olarak kullanılan insan kemiklerinin 15. yüzyıldan kalma olduğunu ifade etti.

Araştırmacı Ruben Willaert yaptığı açıklamada "İnsanların ölümden sonra dirilişe inandığı zamanlarda kemikler vücudun en önemli parçalarıydı. Bu nedenle Orta Çağ'da insan kemikleri çok önemliydi" dedi.

Willaert, dayanıklı kemiklerin duvar için kullanıldığının altını çizerek "Mezarlıklar alelacele temizlenirdi ve insanlar küçük ya da kaburga gibi kırılgan kemikler kullanmazlardı. Bu yüzden kafatası ve uyluk kemikleri bulundu" şeklinde konuştu.

Çocuk kemiklerinin küçük olduğu için duvarda rastlanmadığını ekleyen araştırmacı, "Çocukların ve gençlerin kemiklerine neredeyse hiç rastlanmaması dikkat çekici. Çocuk mezarları genellikle yetişkin mezarlarından daha az özen ve ilgi görürdü" cümlelerini kullandı.

Proje lideri Janiek De Gryse ise Brussels Times'a yaptığı açıklamada "Kilise bahçesi temizlenirken, iskeletler elbette atılamaz. Bu nedenle kemikler bazen duvar olarak kullanılabilir" dedi.