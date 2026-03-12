Canlı
        'İnsan ve Makine' sergisi açıldı

        'İnsan ve Makine' sergisi açıldı

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açılan "İnsan ve Makine" sergisi, 15 Mart'a kadar Barın Han'da sanatseverlerle buluşuyor

        Giriş: 12.03.2026 - 14:53
        'İnsan ve Makine' sergisi açıldı

        Algoritmaların hayatımızı sessizce yönettiği, her hareketimizin bir veriye dönüştüğü bu çağda, kadın bedeni, kimliği ve emeği nerede duruyor? İstanbul Blockchain Women ve WBN Türkiye organizasyonuyla hayata geçirilen “İnsan ve Makine” sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 15 Mart’a kadar Barın Han’da ziyaret edilebilir.

        Algoritmaların ötesinde sanatsal bir manifesto niteliği taşıyan sergi, yapay zeka, veri yapıları ve teknolojik üretim süreçleri içinde kadın bedeni, kimliği ve emeğinin nasıl temsil edildiğini veya görünmez kılındığını sanat aracılığıyla sorgulayan dijital ve fijital üretimleri bir araya getiriyor.

        Küratörlüğünü Prof. Dr. Merve Güven Özkerim ve Başak Burcu Apaydın’ın üstlendiği sergi, günümüzün gözetim toplumunda anonim kalmayı bir zayıflık değil, sisteme karşı geliştirilmiş bilinçli bir duruş ve strateji olarak ele alıyor.

        Dijital dünyada her kimliğin bir veriye hapsedildiği ve sınıflandırıldığı bir dönemde, bilinçli anonimlik kavramı, kadının üzerindeki toplumsal ve algoritmik baskıyı kırmak için bir direnç alanı olarak konumlanıyor. Sergi, bu sessiz ama güçlü duruşun sanatçılar tarafından nasıl bir ifade biçimine dönüştüğünü, veri odaklı dünyada var olmanın farklı yollarını keşfetmeyi amaçlıyor.

        Sergi kapsamında teknoloji, sanat ve toplumsal cinsiyet kesişimini ele alan içgörü odaklı gösterimler, paneller ve sanatçı buluşmaları da yer alacak. Bu kapsayıcı program, blok zinciri ve yapay zeka gibi karmaşık disiplinleri sanatsal bir dil üzerinden herkes için erişilebilir ve tartışılabilir kılmayı amaçlıyor.

        İnsan ve Makine sergisine kabul alan sanatçılar şu isimlerden oluşuyor: Ana Maria Caballero, Begüm Tarako, Simon Hipkins, Özge Topçu, SS21.art sanatçı ikilisi, RAST & ASTRO, MHX, Dilara Başköylü, Serdar Yılmaz, Elçin Arpaçay, M.Yeşim Yorulmaz, Güzide Akkulak, Leyla Aliyeva, Burcu Berberler, Deniz Varlı, Aliye Erkurtulgu Ceylan, Sinem Ünal Gerdan, Nergis Kartal, Aslı Acar, Eda Seda Tosun, Duygu Aydemir ve Gül Ünlüçay.

