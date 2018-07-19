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Ancak kendisini tanıtınca evsiz adamın 34 yaşındaki eski okul arkadaşı Patrick "Hinga" olduğunu anladı. 1992 yılında Patrick'el tanışan Wanja, o yılları şöyle anlatıyor:

"Patrick, okulda çok başarılı bir öğrenciydi. Okulun futbol takımında oynuyordu. Hatta o kadar başarılıydı ki ona Pele derdik."