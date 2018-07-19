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İnsanlık ölmemiş dedirten olaylar!

19.07.2018 - 11:03 | Güncelleme:

ABD'nin Louisiana kentinde yaşayan bir adam, işindeki ilk gününe geç kalmamak için geceden yola çıkıp 32 kilometre yürüdü. Bunu öğrenen şirketin sahibi yeni çalışanına kendi arabasını hediye etti

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    ABD'nin New Orleans eyaletinin, Louisiana kentinde yaşayan Walter Carr'ın arabası yeni işine başlamadan bir gün önce bozuldu.

     

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    Ancak vazgeçmek yerine zor yolu tercih eden Carr, yeni işine zamanında varabilmek için yürümeye karar verdi ve yola gece 12'de çıktı. Planı 32 kilometre yürüdükten sonra, saat 7 sularında şirkete varmaktı. 4 saat yürüdükten sonra bir polis Carr'ı yoldan aldı ve kahvaltı ısmarladı. 

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    Kahvaltıdan sonra ısrarlara rağmen dinlenmeyi reddedip yola devam eden Carr'ın bu hareketi polisi çok etkiledi. Polis, Carr'ın azmini sosyal medyadan anlattı.

     

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    Walter'ın hikayesi sosyal medyada viral olunca şirketin CEO'su Luke Marklin'in dikkatini çekmeyi başardı. Marklin yaptığı açıklamada, Walter'la aynı takımda olduğum için gurur duyuyorum… Bu hafta kendisine teşekkür etmek için sabırsızlanıyorum" dedi. 

     

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    Tennessee'den gelen patronun Walter Carr'la karşılaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Patron, azmini övdüğü Carr'a 2014 model aracını hediye etti. 

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    Carr'ın arabasını tamir ettirmesi için internette başlatılan yardım kampanyasında da 8 bin dolardan fazla para toplandı.

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    YOLDA TANIŞTIĞI UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ARKADAŞI ÇIKMIŞTI, İŞTE SON HALİ!

    Wanja Mwaura isimli Kenyalı kadın, bir gün yolda çocukluk arkadaşı Patrick Hinga'ya rastladı. Patrick'in uyuşturucu bağımlısı ve evsiz olduğunu gören Wanja onu bu bataktan kurtarmaya karar verdi. Evsiz adamın son hali görenleri duygulandırdı!

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    Kenya'nın Nairobi yakınlarında yaşayan 32 yaşındaki Wanja Mwaura bir gün markete gittiği sırada birinin ona seslendiğini duydu. Wanja, iş başta kendisine seslenen kimseyi tanımadı.

     

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    Ancak kendisini tanıtınca evsiz adamın 34 yaşındaki eski okul arkadaşı Patrick "Hinga" olduğunu anladı. 1992 yılında Patrick'el tanışan Wanja, o yılları şöyle anlatıyor:

    "Patrick, okulda çok başarılı bir öğrenciydi. Okulun futbol takımında oynuyordu. Hatta o kadar başarılıydı ki ona Pele derdik."

     

     

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    Ancak Patrick, yıllar boyu uyuşturucu bağımlılığıyla problem yaşadı. Dersleri kötüleşti, sigara ve esrar içtiği için okuldan atıldı. Annesi onu iyileştireceğini düşünerek Patrick'i akıl hastanesine yatırdı. Yattığı hastaneden birkaç kez kaçtı ve geri döndü. Akıl hastanesinde de uyuşturucu bağımlılığı daha kötüye gitti.

     

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    Git gide daha kötü bir hale gelen Patrick hastaneden kaçarak Nairobi sokaklarında yaşamaya başladı. Annesi yine de ona yemek götürüp yardımcı olmaya çalıştı. 

     

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    Wanja da bu olaylardan sonra arkadaşını bu bataklıktan kurtarmak için elinden geleni yaptı. İlk başta çocukluk arkadaşı Patrick'e yemek ısmarlayan Wanja ona telefon numarasını vererek ne zaman isterse arayabileceğini söyledi.

     

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    Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak ve yeni bir hayata başlamak isteyen Patrick'in davranışı Wanja'yı çok etkiledi.

     

     

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    Vefalı kadın da cebindeki birikimle onu bir rehabilitasyon merkezine kaydettirmeye karar verdi.

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    Hatta Patrick'in kendi işini kurmasına bile yardımcı oldu. Gelen yardımlarla 'Hinga'nın Dükkanı' açıldı. 

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    Patrick'in son hali görenleri duygulandırdı.

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    İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİRTEN KARE

    17 Kasım 2017 günü Johnny Bobbitt Jr (solda), Kate McClure ve erkek arkadaşı bir benzinlikte bu pozu vermişlerdi.

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    Kate McClure otoyolda benzinsiz kalınca, Johnny Bobbitt cebindeki son 20 dolarla ona yardım etti. Kate bu yardımı karşılıksız bırakmamak için erkek arkadaşıyla birlikte Johnny'yi birkaç kez ziyaret etti ve ona maddi yardımda bulundu.

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    Hatta Johnny'nin aldığı hediyeleri hep diğer evsiz insanlarla paylaşmak istemesi Kate ve erkek arkadaşını daha da duygulandırdı.

     

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    Çift dünyayı iyilik kurtaracak mantığıyla yola çıkıp internet üzerinde bir kampanya başlattı ve Johnny için 300.000 dolar topladı. 27 yaşındaki kadın daha sonra Johnny'ye bu sürprizi gazete haberini göstererek verdi. 

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    Eskiden bir donanma çalışanı olan Johnny Bobbitt, o gece Kate için 100 metre kadar yürüyüp cebindeki son parayla benzin alıp aracına kadar getirmişti.

     

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    34 yaşındaki adam çalıştığı dönemde paramedik olmak için eğitim almak istiyordu.

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    Evsiz olmasına rağmen hala başkalarına da yardım edecek bu ince ruhlu adamın Facebook fotoğraflarında bir zamanlar ne kadar mutlu olduğu da belli oluyor. 

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    SOKAKLARDA YAŞAYAN EVSİZ İNSANLARIN SAÇLARINI KESİYOR

    Uyuşturucu bağımlısı olan Nasir Sobhani uzun soluklu bir uyuşturucu tedavisi sürecinde kendine çok anlamlı bir uğraş buldu: Sokaklarda yaşayan evsiz insanların saçlarını kesmek!

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    Sobhani, yaptığı işe ‘Temiz kesim, temiz başlangıç’ adını verdi.

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    Nasir onlara yardım etmenin mutluluğuyla kendine yeni bir yol çizdi.

     

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    Bu yolu onların da çizebileceklerini ve başarabileceklerini kendi hikayesiyle gösterdi.

     

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    BİR EVSİZE YAPILABİLECEK EN ANLAMLI SÜRPRİZ

    Mahallesinde yaşayan evsiz kadına iyilik yapmak isteyen adam ona büyük sürpriz yaptı.

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    Tahta parçaları bir araya getirerek ona geceleri uyuyabileceği bir alan yaratan adam minik evi elleriyle inşa etti.

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    İnşa ediş şeklini de etap etap sosyal medyada paylaşan adamın yaptığı şey büyük ilgi gördü.

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    Yapım aşamasının sonunda evsiz kadın kendisi için yapılan barakayı görünce çok sevindi...

     

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    YAŞLI ADAMA DUYGULANDIRAN YARDIM

    Bükreş'te tek başına yaşayıp dilencilik yapan adamın son halini görenler inanamıyor.

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    Ölen karısıyla burada yaşadıkları için evini asla terk etmeyen adama yapılan yardımlar sonucu, yaşlı adamın hayatı değişti.

     

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    Para toplayarak ona yeni bir ev veren insanlar değişimi kare kare işte böyle kaydettiler.

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    TRENDE UYUYAKALDI, UYANDIĞINDA YANINDA 100 STERLİN BULDU

    İngiltere'de yaşayan üniversite öğrencisi Ella Johannessen, trenle yolculuk yaparken annesine 35 sterlininin kaybolduğunu söyledi.

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    Daha sonra uykuya dalan Johannessen, uyandığında yanında peçeteye sarılmış şekilde 100 sterlin buldu. Babasının hayatını kaybetmesinden sonra çok zor bir dönem yaşadığını söyleyen İngiliz kadın, böyle bir jestin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti.

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    Johannessen'in yapılan iyiliği anlattığı gönderisi Facebook'ta binlerce paylaşım aldı.

     

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    Annesiyle telefon konuşmasını dinleyen bir yabancı tarafından bırakılan parayı görünce gözyaşlarına boğulan genç kadın, şimdi teşekkür etmek için tüm ülkede kendisine 100 sterlin bırakan kişiyi arıyor.

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