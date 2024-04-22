‘Inspirations’ Sergisi İstanbul Sinema Müzesi’sinde

Resmin Şairi Devrim Erbil'in 60. sanat yılını onurlandırmak amacıyla İstanbul Sinema Müzesi'nde hayata geçirilen ‘Inspirations' sergisi, sanatçının klasikleşmiş sanat koleksiyonunun yanı sıra bugüne dek gün yüzüne çıkmamış eserlerine de yer vererek benzersiz bir modern sanat deneyimi yaşatıyor. Usta ismin sanat serüveni boyunca birlikte yürüdüğü arkadaşları, eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan 34 önemli sanatçının da eserlerinin bulunduğu seçki, davetlilere adeta bir görsel bir zaman çizelgesi sunuyor.

Devrim Erbil

Renk Erbil tarafından kurulan ve Türk modern sanatını çağın ötesine taşıyan kreatif projelere imza atan Londra merkezli Renko London ve ve Renk Erbil küratörlüğünde hayata geçen sergi, Devrim Erbil’in yağlı boya, ipek halı, mozaik, seramik, yeni dijital sanat akımı NFT ve sanatçının koleksiyonunda büyük bir ağırlığa sahip olan Giclee gibi farklı tekniklerle ürettiği 56 eserini içeriyor. İstanbul’un 60 yıllık tarihini gözlemleyen bir sanatçı olarak Devrim Erbil'in şehrin çeşitli yönlerini resmettiği, yaşamın ritmi ve deviniminden ilham alarak ortaya koyduğu başyapıtları ziyaretçilerini şehrin kimliği üzerine gelişmiş bir anlatının derinliklerine çekiyor.