Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'a ne oldu, erişim engeli mi geldi, kapatıldı mı?
Türkiye'de milyonlarca insan bu sabah Instagram hesabına girmeye çalışınca sürpriz bir gelişme ile karşılandı. Bazı kullanıcılar ya hiç giremedi, bazılarının da ana sayfasının hiç yenilenmediğini gördü. Peki, Instagram'a ne oldu, neden girilmiyor? İşte, detaylar...
Son dakika... Türkiye'de Instagram kullanıcıları hesaplarına girmekte zorlanıyor. Giren kullanıcılar ise ana sayfalarının ve keşfet akışlarının yenilenmediğini görüyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor, erişim engeli mi geldi? İşte, son gelişmeler...
INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?
Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.
Yapılan açıklamada 'instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir.' denildi.