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Instagram çocukları korumaya yönelik yeni özellikleri kullanıma sunuyor

Instagram, sosyal ağı üzerinden gençleri ve çocukları korumaya yönelik yeni özelliklerini duyurdu. Buna göre artık Instagram’daki kullanıcılar, kendilerini takip etmeyen 18 yaş altındaki diğer kullanıcılara mesaj gönderemeyecek. Kullanıcıların gerçek yaşını tespit etmek için ise yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri devreye sokulacak.

Instagram çocuklar için harekete geçti - Haberler
Instagram çocuklar için harekete geçti
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HABERTURK.COM

Sosyal ağ Instagram, platformu üzerindeki gençleri ve çocukları korumaya yönelik bir dizi yeni özelliği devreye aldığını duyurdu. Mesajlaşma özelliğine gelen yenilikle birlikte artık Instagram’daki kullanıcılar, kendilerini takip etmeyen 18 yaş altındaki diğer kullanıcılara mesaj gönderemeyecek.

Instagram, kullanıcıların gerçek yaşını tespit etmek için geliştirdiği yeni yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini devreye sokacak.

Konuyla ilgili olarak Facebook çatısı altındaki Instagram’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Instagram'ı kullanmak için herkesin en az 13 yaşında olmasını şart koşuyoruz ve yeni kullanıcılardan bir hesaba kaydolurken yaşlarını belirtmelerini istiyoruz. Çoğu insan yaşları konusunda dürüst olsa da, gençlerin doğum tarihleri hakkında yalan söyleyebileceklerini biliyoruz. Bunun olmasını engellemek için daha fazlasını yapmak istiyoruz, ancak insanların çevrimiçi yaşını doğrulamak karmaşık ve sektörümüzdeki birçok kişinin uğraştığı bir şey. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, gençleri daha güvende tutmamıza ve yaşa uygun yeni özellikler uygulamamıza yardımcı olacak yeni yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisi geliştiriyoruz.”

HANGİ ÖZELLİKLER DEVREYE ALINACAK?

Instagram’ın çocukları ve gençleri korumak için attığı yeni adımlar özetle şöyle:

1- Direkt mesajlara (DM) kısıtlama

Gençleri, yetişkinlerden istenmeyen iletişimden korumak için, yetişkinlerin onları takip etmeyen 18 yaşın altındaki kişilere mesaj göndermesini engelleyen yeni bir özellik sunulacak. Örneğin, bir yetişkin kendisini takip etmeyen bir gence mesaj atmaya çalıştığında, ona DM göndermenin bir seçenek olmadığına dair bir bildirim alacak. Bu özellik, Instagram’ın makine öğrenimi teknolojisini kullanarak insanların yaşlarını tahmin etme çalışmalarına ve insanların kaydolurken verdikleri yaş bilgisine dayanacak. Uçtan uca şifrelemeye geçerken, gizliliği koruyan ve DM'lerin içeriğine erişmeden insanları güvende tutan özelliklere yatırım yapılacak.

2- DM'lerdeki etkileşimlere güvenlik uyarıları

Birbirini takip etmeyen yetişkinler ve gençler arasındaki konuşmaları önlemeye ek olarak, gençleri halihazırda bağlı oldukları yetişkinlerle sohbet ederken temkinli olmaya teşvik etmek için güvenlik uyarıları kullanılmaya başlanacak. DM'lerdeki güvenlik uyarıları, potansiyel olarak şüpheli davranışlar sergileyen bir yetişkin onlarla DM'lerde etkileşime girdiğinde gençleri bilgilendirecek. Örneğin, bir yetişkin 18 yaşın altındaki kişilere çok sayıda arkadaş veya mesaj isteği gönderiyorsa, bu araç, DM'lerindeki alıcıları uyarma ve onlara sohbeti sonlandırma veya engelleme, bildirme veya yetişkini kısıtlama seçenekleri sunacak.

3- Yetişkinlerin gençleri bulması ve takip etmesi zorlaştırılacak

Instagram’da önümüzdeki haftalarda, potansiyel olarak şüpheli davranışlar sergileyen yetişkinlerin gençlerle etkileşime girmesini daha zor hale getirmenin yolları kullanılmaya başlanacak. Bu yollar arasında, bu yetişkinlerin 'Önerilen Kullanıcılar'da genç hesaplarını görmelerini kısıtlamak, Reels veya Keşfet'te genç içeriklerini keşfetmelerini engellemek ve gençler tarafından herkese açık yayınlardaki yorumlarını otomatik olarak gizlemek gibi alternatifler yer alacak.

4- Gençlerin hesaplarını gizli tutması teşvik edilecek

Instagram’da kısa süre önce, 18 yaşın altındaki bir kişi, Instagram hesabına kaydolduğunda, herkese genel veya özel hesap arasında seçim yapma seçeneği sunan yeni bir özellik eklendi. Bu özellikle de gençleri farklı ayarların ne anlama geldiğine dair bilgilerle donatarak özel bir hesap seçmeye teşvik edilmesi amaçlanıyor.

5- Yeni Ebeveyn Rehberi hazırlanacak

En son güvenlik araçları ve gizlilik ayarlarının yanı sıra, ebeveynlerin gençleriyle çevrimiçi varlıkları hakkında tartışmalarda gezinmelerine yardımcı olacak bir dizi ipucunun yer aldığı yeni bir “Ebeveyn Rehberi” yayınlanacak.

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