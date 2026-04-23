INSTAGRAM AKIŞ YENİLEME SORUNU NASIL DÜZELİR?

İşte bu sorunu çözmek için sırasıyla deneyebileceğin adımlar:

1. Instagram Web Üzerinden Kontrol Et

Sorunun sadece mobil uygulamada mı yoksa hesabında mı olduğunu anlamak için telefonunun tarayıcısından (Safari/Chrome) veya bilgisayardan instagram.com adresine gir.

Web'de hikayeler görünüyorsa: Sorun kesinlikle telefonundaki uygulama içindeki bir "bug" (hata) veya önbellek sorunudur.

Web'de de görünmüyorsa: Hesabınla ilgili geçici bir kısıtlama veya Instagram’ın sunucu taraflı bir hatası olabilir.

2. Uygulama Verilerini "Tazele" (Android ve iPhone için)

Android: Ayarlar > Uygulamalar > Instagram > Depolama yolunu izle. Önce "Önbelleği Temizle" de. Eğer düzelmezse aynı yerden "Verileri Temizle" seçeneğini kullan (Not: Bu işlem seni uygulamadan çıkış yaptırır, şifreni bilmen gerekir).

iPhone: iPhone'da önbellek temizleme seçeneği yoktur. Uygulamayı tamamen silip App Store'dan tekrar yüklemek, biriken hatalı verileri temizlemenin en kesin yoludur.