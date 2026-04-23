        Haberler Bilgi Gündem Instagram çoktü mü? Instagram akış neden yenilenmiyor, hikayeler neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 23 Nisan Instagram erişim sorunu

        23 Nisan 2026 Perşembe günü Instagram'da yaşanan erişim problemleri, kullanıcıların gündemine oturdu. Özellikle hikaye görüntüleme sorunu yaşayan pek çok kişi, uygulamada anlık bir hata olup olmadığını araştırmaya başladı. Kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?", "Hikâyeler neden açılmıyor?" gibi sorulara yanıt ararken, yaşanan aksaklıkların kaynağı merak ediliyor. İşte 23 Nisan tarihli Instagram hata raporuna göre, platformda yaşanan sorunlara ilişkin son durum ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 14:54 Güncelleme:
        1

        Instagram, 23 Nisan’da yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Akışın yenilenememesi ve mesajların gönderilememesi gibi sorunların artmasıyla birlikte kullanıcılar platformdaki son durumu yakından takip etmeye başladı. “Instagram çöktü mü?” sorusu gündemdeki yerini korurken, uygulamada yaşanan erişim problemlerine ilişkin en güncel gelişmeler ve hata raporuna dair detaylar merak ediliyor. Peki, Instagram hikayeler neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

        Kullanıcılar, Instagram üzerinden hikayeleri yenilerken sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.

        3

        INSTAGRAM HİKAYELER NELER AÇILMIYOR?

        Downdetector'de yer alan rapora göre 23 Nisan günü Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar akışın yenilenmediğini ve hikayelerin görüntülenmediğini belirtiyor.

        4

        INSTAGRAM ERİŞİMİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Meta Platforms ya da Instagram yetkililerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yaşanan erişim sorunlarının küresel sunucu yoğunluğundan mı yoksa teknik bir altyapı çalışmasından mı kaynaklandığı ise henüz netlik kazanmadı.

        Kullanıcılar resmi bir bilgilendirme beklerken, platformdaki aksaklıkların zamanla düzelmesi bekleniyor.

        5

        INSTAGRAM AKIŞ YENİLEME SORUNU NASIL DÜZELİR?

        İşte bu sorunu çözmek için sırasıyla deneyebileceğin adımlar:

        1. Instagram Web Üzerinden Kontrol Et

        Sorunun sadece mobil uygulamada mı yoksa hesabında mı olduğunu anlamak için telefonunun tarayıcısından (Safari/Chrome) veya bilgisayardan instagram.com adresine gir.

        Web'de hikayeler görünüyorsa: Sorun kesinlikle telefonundaki uygulama içindeki bir "bug" (hata) veya önbellek sorunudur.

        Web'de de görünmüyorsa: Hesabınla ilgili geçici bir kısıtlama veya Instagram’ın sunucu taraflı bir hatası olabilir.

        2. Uygulama Verilerini "Tazele" (Android ve iPhone için)

        Android: Ayarlar > Uygulamalar > Instagram > Depolama yolunu izle. Önce "Önbelleği Temizle" de. Eğer düzelmezse aynı yerden "Verileri Temizle" seçeneğini kullan (Not: Bu işlem seni uygulamadan çıkış yaptırır, şifreni bilmen gerekir).

        iPhone: iPhone'da önbellek temizleme seçeneği yoktur. Uygulamayı tamamen silip App Store'dan tekrar yüklemek, biriken hatalı verileri temizlemenin en kesin yoludur.

        6

        3. Tarih ve Saat Ayarlarını Kontrol Et

        Instagram, güvenlik ve veri senkronizasyonu için telefonunun saatini baz alır.

        Telefonunun Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat kısmına gir.

        "Otomatik Ayarla" seçeneğinin aktif olduğundan emin ol. Eğer saatin birkaç dakika bile geri veya ileriyse hikayeler yüklenmez.

        4. Beta Programından Çık (Eğer Kullanıyorsan)

        Eğer Google Play Store üzerinden Instagram'ın "Beta" test kullanıcısıysan, yayınlanan son deneme sürümü hatalı olabilir. Beta programından çıkıp standart sürümü yüklemeyi dene.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
