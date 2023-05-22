INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 22 Mayıs 2023 Instagram neden açılmıyor, akış yenilenemedi hatası nedir, neden çöktü?

HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Instagram çökme iddialarıyla gündeme geldi. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'da akış yenilenemedi hatası ile karşılaşılan kullanıcıların gözü "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor ve akış yenilenemedi hatası nedir, neden çöktü?" sorusuna çevrildi. İşte, 22 Mayıs Instagram son durum...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler uygulamada gece saatlerinde akış yenileme hata ile karşılaşıldığı bildiriliyor. Kullanıcılar akış yenilemede hata ile karşılaştıklarını ifade ediyor.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDİR?

Instagram akış yenilenemedi uyarısı kullanıcıların karşısına çıkan bir hata mesajıdır. Akış yenilememesinin iki sebebi bulunur. İnternet bağlantısı olmadığında veya Instagram'dan kaynaklaann teknik bir sorun vardır.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sosyal medya devlerinden biri olan Instagram uygulamasının ne zaman düzeleceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.