Bakanlıktan açıklama geldi! 2 Ağustos İnstagram düzeldi mi, erişim sorunu ne zaman kalkacak?
En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan İnstagram'a Türkiye'de erişim engeli geldi. Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcılar, "2 Ağustos İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor, erişim engeli ne zaman düzelecek, bugün düzelir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin en net açıklama, BTK'dan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan geldi. İşte 2 Ağustos 2024 İnstagram'da erişim sorununa ilişkin son durum...
Instagram çöktü mü sorusu günü en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Türkiye genelinde İnstagram uygulanamasında yaşanan erişim problemine ilişkin, BTK, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' ifadelerini kullandı. 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde başlayan İnstagram erişim sorununun ne zaman düzeleceği kullancılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "2 Ağustos İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor, erişim engeli ne zaman düzelecek, bugün düzelir mi?" İşte 2 Ağustos İnstagram erişim sorununa ilişkin yapılan son açıklamalar...
2 AĞUSTOS INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a giriş sağlanamıyor. Kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusuna cevap arıyor. Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi.
BTK'DAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI
BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.
BAKAN URALOĞLU: UYARDIK ANCAK KARŞILIK BULMADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili soru üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu, ülkenin koyduğu kurallar, değerler ve hassasiyetlerin bulunduğunu ifade etti.
Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söyledi.
Abdulkadir Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama hani burası bir bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak." ifadelerini kullandı.
SAYAN: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise Instagram'a erişim engeline yönelik X hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."
KATALOG SUÇLAR NELER?
Yine Ankara kaynaklarından edinilen bilgiye göre erişim engeli kararı intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu/uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasadışı bahis gibi katalog suçlar kapsamında bildirimde bulunulan ancak gerekli aksiyonun alınmadığı paylaşımlar dolayısıyla alındı.
Instagram’ın şikayete konu olan içerikleri silmesi durumunda erişim engelinin kalkabileceği belirtiliyor.
Yeniden açılması için hükümet içinde istişarelerin sürdüğü öğrenildi.
İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram'ın ne zaman düzeleceğine dair henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
TÜRKNET KULLANICILARI ERİŞİM SAĞLIYOR
Türkiye'deki Instagram erişim yasağı devam ederken, Türknet kullanıcılarının Instagram'a giriş yapabildiği öğrenildi.