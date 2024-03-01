Instagram'da ekran görüntüsü bildirimi var mı? Instagram'da DM ve hikayeden ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?

Instagram, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının fotoğraf ve hikayelerini paylaştığı popüler bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılar, paylaştıkları içeriklerin gizliliğine büyük önem verirler ve bu nedenle Instagram'da ekran görüntüsü alma eyleminin karşı tarafa bildirilip bildirilmediği merak konusudur. "Instagram hikaye ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu, Instagram DM ekran görüntüsü bildirimi gider mi" gibi sorular, platformun gizlilik politikaları ve kullanıcı deneyimi açısından önem taşır. Bu yazımız, Instagram'da ekran görüntüsü almanın mahremiyet etkileri ve kullanıcıların ne gibi bildirimler aldığı hakkında detaylı bilgiler sunacaktır.

REKLAM

Instagram Hikayelerinde Ekran Görüntüsü Bildirimi

Instagram hikayeleri, 24 saat boyunca kalıcı olmayan içeriklerdir ve kullanıcılar genellikle bu hikayeler üzerinde daha az kontrol hissederler. Ancak, Instagram, hikaye içeriklerinden ekran görüntüsü alındığında bir bildirim gönderme uygulamasını bir süre önce test etmiş olsa da, bu özellik kalıcı olarak uygulanmamıştır. Yani, şu an için Instagram hikayelerinden ekran görüntüsü alındığında herhangi bir bildirim gitmemektedir.

Instagram DM'de Ekran Görüntüsü Bildirimi

Instagram'ın direkt mesajlar bölümünde, belirli durumlar dışında, ekran görüntüsü alındığında bir bildirim gönderilmez. Ancak, kaybolan mesajlar özelliği kullanıldığında, yani gönderilen fotoğraf veya video bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlandığında, bu tür mesajlardan ekran görüntüsü alındığında gönderen kişiye bir bildirim gider. Bu özellik, kaybolan mesajların mahremiyetini korumak için tasarlanmıştır.

REKLAM

Instagram Ekran Görüntüsü Alma Bildirimi Var mı?

Genel olarak, Instagram'da standart gönderiler, hikayeler veya sabit DM içeriklerinden ekran görüntüsü alındığında bir bildirim gönderilmez. Bu, kullanıcıların gizlilik haklarını korurken aynı zamanda içerik paylaşımını teşvik eden bir denge oluşturmayı amaçlar. Kullanıcılar, paylaştıkları içeriklerin kontrolünü elinde tutarken, diğer kullanıcıların da rahat bir şekilde platformu kullanabilmesi sağlanır.

Kullanıcıların Bilmesi Gerekenler

Instagram kullanırken, paylaşılan içeriklerin geniş bir kitleye ulaşabileceği ve ekran görüntüsü alınabileceği unutulmamalıdır. Özellikle hassas veya kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda dikkatli olmak önemlidir. Kullanıcılar, paylaşımlarını yaparken gizlilik ayarlarını gözden geçirmeli ve sadece güvendikleri kişilerle içerik paylaşmalıdır.

Instagram'da ekran görüntüsü almanın, belirli durumlar dışında, karşı tarafa bildirilmediği anlaşılmaktadır. Kullanıcılar, Instagram hikayeleri ve DM'ler üzerinde tam bir gizlilik bekleyemezler; bu nedenle paylaşımlarını yaparken mahremiyetlerini korumak için dikkatli olmalıdırlar. Instagram, kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmekte ve gizlilik politikalarını güncellemektedir, bu yüzden platformdaki değişiklikleri takip etmek faydalı olacaktır.

REKLAM

Instagram Nedir?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, Hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların içeriğine etiketlere ve konumlara göre göz atabilir ve trend olan içeriği görüntüleyebilir. Kullanıcılar, içeriklerini kişisel bir beslemeye eklemek için fotoğrafları beğenebilir ve diğer kullanıcıları takip edebilir.

Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dâhil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır. Instagram başlangıçta yalnızca içeriğin 640 piksel ile kare (1:1) en boy oranında çerçeve oranına izin vererek ayırt edildi. 2015 yılında bu kısıtlamalar 1080 piksele yükseltilerek hafifletildi. Servis ayrıca mesajlaşma özellikleri, tek bir gönderiye birden fazla resim veya video ekleme yeteneği ve 'hikâye' özelliği ekledi.

Instagram Hikayesi Nedir?

Instagram Hikayesi (Story), Instagram kullanıcılarının fotoğraf, video, metin ve çeşitli görsel elementleri kullanarak 24 saat boyunca görünür olan kısa süreli paylaşımlar yapabildiği bir özelliktir. 2016 yılında platforma eklenen bu özellik, Snapchat'ten esinlenmiştir ve kısa süre içinde oldukça popüler hale gelmiştir. Hikayeler, kullanıcıların ana akışlarında (feed) değil, profil fotoğraflarının üzerinde küçük daireler içinde gösterilir.