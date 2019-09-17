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Instagram Direct ile PC’den nasıl mesajlaşılır?

Bilgisayardan Instagram mesaj atma işlemi nasıl yapılır, bu sorunun yanıtı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. 2010 yılında kurulan Instagram'da şimdi PC'den mesajlaşma dönemi başladı. Peki, Instagram Direct ile PC’den nasıl mesajlaşılır? İşte o yöntem...

Instagram Direct ile PC’den nasıl mesajlaşılır?

Bilgisayardan Instagram mesaj atma işlemi son yıllarda bir kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarının mobil cihazların yanı sıra, bilgisayar ve tablet üzerinden de kullanılması mümkündür. Telefon ve bilgisayarın entegre edilerek birçok Android ve IOS uygulamaları bilgisayar üzerinden kullanılabilmektedir.

Instagram Direct kullanıcıların uygulama üzerinden; ses, video, fotoğraf veya mesajla iletişim kurmasını sağlamaktadır. Tüm cihazlardan Instagram Direct kullanılabilmektedir.  Uygulama ana sayfası üzerinde sağ üst köşedeki simgeye dokunarak mesaj kutunuzu görebilirsiniz.

Instagram Direct Bilgisayardan Nasıl Kullanılır?

Dünyanın en popüler uygulamaları arasında ilk sırada yer alan Instagram, mobil cihazların yanı sıra bilgisayar üzerinde de kullanım imkânı sunmaktadır. Bilgisayar üzerinden Instagram Direct’in tüm özelliklerini kullanmanız mümkündür. Bilgisayar üzerinden Instagram uygulamasını kullanmak için uygulamayı doğrudan kurabileceğiniz gibi arama motorları üzerinde de Instagrama giriş yapmanız mümkündür.

Bilgisayardan Instagram’ı daha etkin kullanmak için uygulamayı doğrudan bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Instagram dm bakma ve direkt mesaj gönderme işlemleri için uygulamayı kullanmanız mümkündür. Instagram üzerinden kullanıcılar; görüntülü arama, fotoğraf ve video gönderme gibi birçok farklı özelliği kullanabilirler. Instagram hem mobil hem bilgisayardan mesaj gönderme özelliği sunmaktadır. Kullanıcıların bilgisayar üzerinden mesaj gönderebilmeleri için işletim sistemine uygun olarak ek programlar kurması gerekebilir. Bu yönüyle tüm cihazlar üzerinden Isntagram Direcet’i kullanmak mümkündür.

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