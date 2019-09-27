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Instagram dondurma Türkçe link üzerinden Instagram profilinize girdikten sonra;

Hesabı geçici olarak kapatma,

Hesabı tamamen silme,

Kayıt olma vb.

Birçok farklı işlem gerçekleştirilebilmektedir. Instagram şuan için hesap dondurma ve silme işlemlerinin sadece bilgisayar üzerinden yapılmasına izin vermektedir. Bunun dışında mobil cihazlar üzerinden Instagram hesabınızı dondurmanız mümkün değildir.

Instagram hesabını dondurmak için internet tarayıcısı üzerinden, Instagram hesap dondurma Türkçe linkine tıklayarak doğrudan siteye ulaşabilir ya da kendiniz Instagram’a giriş yapabilirsiniz. İnternet tarayıcısı üzerinden profilinize giriş yaparak hesap dondurma ve silme işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür.

Instagram Hesabını Geçici Olarak Kapatma Yöntemi

Instagram hesabını geçici olarak kapatmak mümkündür. Instagram hesabını dondurma işlemi olarak bilinen bu yöntem, hesabınızı istediğiniz zaman geri açma imkanı tanımaktadır. Hesap silme işleminden farklı olarak hesabı geçici olarak kapatmanız hesabı tamamen ortadan kaldırmaz.

Instagram Hesabını Dondurmak İçin;

Bilgisayarın internet tarayıcısı üzerinden Instagram giriş ekranı açılır,

Kullanıcı adı/telefon numarası/e – posta adresi ve şifre yazılarak hesaba giriş yapılır,

Profil sayfasının sağ üst köşesinde yer alan profili düzenle seçeneğine tıklanır,

Profil düzenleme sekmesinin alt kısmında hesabı geçici olarak kapat seçeneğine tıklanır,

Hesabı kapatma nedeni ve yeniden hesap şifresi girilerek işlem onaylanır,

Karşınıza gelen yeni sayfada hesabı geçici olarak kapat seçeneğine tıklanır ve işlem tamamlanır.

Instagram hesabını bu adımları takip ederek kapatan kişiler eğer hesaplarını yeniden kullanmak isterlerse, dondurma işleminden 24 saat sonra mobil cihaz üzerinden veya bilgisayardan kullanıcı adı ve şifreleriyle başka bir işlem yapmadan giriş yapabilirler.