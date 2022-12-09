Şirketten yapılan açıklamaya göre artık bu kullanıcılara, hangi kuralı ihlal ettikleri ve bunun neden paylaşımlarının saklanmasına yol açtığı açıklanacak.

Instagram yönetiminin başındaki Adam Mosseri, bu kararın 'şeffaflık gereği' alındığını söyledi:

'Bazen hesabınız, fotoğraf ve videolarınız akışta görünmediği ve diğer kullanıcılara tavsiye edilmediği bir hesaba dönüşebilir. Eğer 'tavsiye edilebilirlik' kurallarını ihlal eden paylaşımlar yaptıysanız, içeriğiniz akışta ön plana çıkmayacaktır.'