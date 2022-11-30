Instagram Hikaye Silme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Instagram Hikaye Silme: Instagram Hikaye Arşivindeki Hikaye Nasıl Silinir?
ABONE OL

Instagram hikaye silme: Instagram hikaye arşivindeki hikaye nasıl silinir?

İnstagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım uygulamalarından biridir. Fotoğraf ve video paylaşımları ile kullanıcıları arasında etkileşim sağlayan Instagram, zaman içinde uygulamada çeşitli yenilikler yaptı. Anlık hikaye paylaşımı, bugün uygulama içinde en çok ilgi gören özelliklerinden biri haline geldi. 24 saat görünen hikaye paylaşımları, 24 saat sonrasında hikaye arşivindeki yerini alıyor. Kullanıcının geriye dönüp hangi hikayeleri paylaştığını görmesi bu özellik ile kolaylaşsa da bazı kullanıcılar, hikaye arşivindeki fotoğraf ve videoları tamamen silmek istiyor.

Instagram Hikaye Silme: Instagram Hikaye Arşivindeki Hikaye Nasıl Silinir?

Instagram Hikaye Silme

Instagram hikaye paylaşım özelliği, pek çok hesap kullacısı tarafından yoğun ilgi görüyor. Gün içinde yaptıkları aktiviteleri ya da beğendiği içerikleri fotoğraf ve video ile hikayelerinde paylaşan kullanıcılar, arşivde depolanan bu hikayeleri tamamen silmek ya da anlık paylaştığı hikayeyi hızlı bir şekilde silmek isteyebiliyor. Peki, Instagram hikaye silmek için hangi adımlar izlenmeli? Aşağıdaki adımları takip ederek paylaştığınız hikayeleri hızlı bir şekilde silebilirsiniz.

  • Instagram hesabınıza giriş yapın.
  • Giriş yaptıktan sonra ana sayfanın en üst sol köşesinde “hikaye” bölümüne tıklayınız. Bu bölümde en son paylaştığınız hikaye bulunmaktadır.
  • Ardından hikaye paylaşımını seçin. Eğer Android telefon kullanıyorsanız bu aşamada üst üste üç çizgiye tıklayın. IOS cihazlar için yan yana bulunan çizgiye tıklayın. Tıklamanın hemen ardından sil butonu aktif olacaktır. Böylece silme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram Hikaye Arşivimdeki Bir Hikayeyi Nasıl Silerim?

Hikaye paylaşımlarının ardından 24 saat geçtiğinde aktif olarak siline hikayeler, sonrasında arşivde depolanmaktadır. Bu sayede kullanıcılar arşivler kısmından daha önce hangi paylaşımları yaptığını görebilmekte ve dilerse aynı hikayeleri tekrar paylaşabilmektedir. Hikaye paylaşımları sayesinde kimlerin hikayeyi görüntülediğini görebilen kullanıcılar, bu özelliği uzun süre kullanınca hikaye arşivinde biriken paylaşımlarını silmek isteyebiliyor. “Instagram arşivdeki hikayeler nasıl silinir?” diye merak ediyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

  • Instagram hesabınıza giriş yapın.
  • Sağ üst köşede bulunan üst üste üç çizgiye tıkladığınızda menü açılacak. Menüde yer alan arşiv bölümüne tıklayın.
  • Hikayeler arşivi bölümü karşınıza çıkacak. Buradan paylaştığınız tüm hikayeleri inceleyebilirsiniz. Silmek istediğiniz hikayeleri işaretleyip sil butonuna basarak silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
  • IOS cihazlarda ise sağ alt köşedeki yan yana üç çizgiye tıklayarak aynı işlemleri gerçekleştirmeniz mümkündür.

Yanlışlıkla Atılan Instagram Hikayesi Nasıl Silinir?

Bazen yanlışlıkla hikaye paylaşılmaktadır. Böyle bir durum, pek çok kullanıcının yaşadığı bir durumdur. Bunun önüne geçmek için hikaye silme işlemindeki maddeleri adım adım izlemeniz yeterlidir. Hatırlatmak gerekirse Instagram ana sayfanın sol üst köşesindeki üç noktaya tıklayıp, hikaye bölümüne ulaşabilir, en son paylaştığınız hikayeyi görüntüleyerek sil işlemini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem, Android telefonlar için geçerlidir. İOS cihazlarda yan yana bulunan üç çizgi üzerinden ilerleyebilirsiniz.

Instagram Hikayeyi Sildim Ama Hala Gözüküyor!

Instagram’da hikaye sildim ama hala gözüküyor diyen pek çok kullanıcı bulunmaktadır. Bu durumun belli başlı sebepleri vardır. Öncelikle hikaye işlemi esnasında onay vermeyi unutan kullanıcılar olmaktadır. Böyle bir durumda silme işlemini tekrarlayın ve onay verme işlemini gerçekleştirin. Sonrasında sayfayı yenilediğinizde hikayenin silindiğini göreceksiniz. Hikayenin silinmemesinin bir diğer sebebi ise silme esnasında anlık internet kesilmesinin yaşanmasıdır. Bu durumda internet bağlantınızı kontrol edip, işlemi tekrarlayın. Ayrıca Instagram’da dönem dönem güncellemeler olabilmektedir. Güncellemelerinizi zamanında yaparak, bu tür sorunların önüne geçebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Instagram Giriş Hareketlerini Silme Nasıl Yapılır? Instagram Hareket Durumunu Göster Özelliği Nasıl Kaldırılır?
TEKNOLOJİ Instagram giriş hareketlerini silme nasıl yapılır?
Instagram Giriş Bilgilerini Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Telefondan ve PC’den Instagram Giriş Bilgilerini Cihazdan Kaldırma
TEKNOLOJİ Instagram giriş bilgilerini silme işlemi nasıl ...
Instagram Bağlı Hesap Silme Nasıl Yapılır? Instagram’a Bağlı Olan Hesaplar Nasıl Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram bağlı hesap silme nasıl yapılır?
Instagram Arama Önerilerini Silme Nasıl Yapılır? Instagram Harf Arama Geçmişi Nereden Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram arama önerilerini silme nasıl yapılır?
Twitter'da karakter sayısı artıyor
TEKNOLOJİ 5 yıl sonra karakter sayısı artıyor
Elon Musk Apple'a savaş açtı
TEKNOLOJİ Elon Musk Apple'a savaş açtı
Instagram'da Toplu Mesaj Silme Nasıl Yapılır? Instagram DM'leri Mesajları Toplu Olarak Nasıl Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram'da toplu mesaj silme nasıl yapılır?
Instagram Keşfet Geçmişi Sıfırlama ve Silme: Instagram'da Keşfet Sıfırlama Ayarı Nasıl Yapılır?
TEKNOLOJİ Instagram keşfet geçmişi sıfırlama ve silme
Instagram Kaydedilenler Toplu Silme Nasıl Yapılır? Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl ve Nereden Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram kaydedilenler toplu silme nasıl yapılır?
Google Smart Lock ile Kaydedilen Kaydedilen Instagram Hesabı Nasıl Silinir? Google Hesabında Şifresi Kayıtlı Instagram Hesabı Nasıl Silinir?
TEKNOLOJİ Google Smart Lock ile kaydedilen kaydedilen Instagram ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.