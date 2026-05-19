Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Instagram Instants "şipşak" özelliği nasıl kapatılır? Instagram şipşak "Instants" özelliği nedir, nasıl kullanılır?

        Instagram Instants "şipşak" özelliği nasıl kapatılır, nedir? Adım adım "Instants" özelliği kullanımı

        Instagram'ın "Şipşak" (Instants) özelliği sosyal medya kullanıcılarının gündemindeki yerini korurken, birçok kişi yeni paylaşım sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl devre dışı bırakılacağını araştırmaya başladı. Anlık fotoğraf paylaşımını kolaylaştıran bu özellik, özellikle yakın arkadaşlarla hızlı etkileşim kurmayı hedeflerken bazı kullanıcılar gizlilik ve bildirim yoğunluğu nedeniyle "Instagram şipşak kapatma nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Instagram Instants özelliği nedir, nasıl açılır ve kapatılır? İşte 2026 Instagram şipşak özelliği hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 13:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Instagram, kullanıcı deneyimini daha etkileşimli hale getirmek için geliştirdiği “Şipşak” (Instants) özelliğini kademeli olarak erişime açtı. Kullanıcıların anlık fotoğraf ve durum paylaşmasını sağlayan yeni sistem, özellikle yakın arkadaş listesi ve karşılıklı takip edilen hesaplar arasında hızlı iletişim kurulmasına imkan tanıyor. Ancak uygulamaya gelen yeni özellikle birlikte “Instagram şipşak özelliği nasıl kapatılır?” sorusu da sosyal medyada en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. İşte Instagram Instants özelliğini açma ve kapatma adımları…

        2

        INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NEDİR, NE DEMEK?

        Instagram'ın kullanıcıların anlık, filtresiz ve o anki durumlarını yansıtan içerikler paylaşmasını kolaylaştırmak için geliştirdiği Şipşak özelliği, platformun daha samimi bir iletişim alanı sunmasını hedefliyor. Kullanıcıların gün içinde hızlıca fotoğraf çekip profillerine iliştirmelerine imkan tanıyan bu sistem, belirli bir süre boyunca takipçiler veya seçilen yakın arkadaşlar tarafından görüntülenebiliyor.

        Hikayeler (Stories) ve Notlar (Notes) özelliklerinin bir nevi hibrit versiyonu olarak nitelendirilen bu yenilik, kullanıcıların anlık etkileşimini maksimuma çıkarmayı amaçlıyor.

        3

        INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

        1. Profil Ayarlarına Giriş Yapın

        Akıllı telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan profil resminize dokunarak kendi profil sayfanıza geçiş yapın. Ardından ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç çizgi (menü) simgesine tıklayarak "Ayarlar ve Gizlilik" menüsünü açın.

        4

        2. İçerik Tercihleri Seçeneklerini Bulun

        Ayarlar menüsü altında yer alan arama çubuğuna “İçerik Tercihleri” bölümünü aratın ve tıklayın.

        5

        3. Özelliği Devre Dışı Bırakın

        Karşınıza gelen ekranda "Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle" butona dokunun. Butonun rengi griye döndüğünde özellik hesabınız için pasif hale getirilmiş olacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde elindeki samuray kılıcı ile sokak ortasında gezerek kendine zarar verip, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan genç kız, polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu