Instagram Instants "şipşak" özelliği nasıl kapatılır, nedir? Adım adım "Instants" özelliği kullanımı
Instagram'ın "Şipşak" (Instants) özelliği sosyal medya kullanıcılarının gündemindeki yerini korurken, birçok kişi yeni paylaşım sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl devre dışı bırakılacağını araştırmaya başladı. Anlık fotoğraf paylaşımını kolaylaştıran bu özellik, özellikle yakın arkadaşlarla hızlı etkileşim kurmayı hedeflerken bazı kullanıcılar gizlilik ve bildirim yoğunluğu nedeniyle "Instagram şipşak kapatma nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Instagram Instants özelliği nedir, nasıl açılır ve kapatılır? İşte 2026 Instagram şipşak özelliği hakkında merak edilenler…
Instagram, kullanıcı deneyimini daha etkileşimli hale getirmek için geliştirdiği “Şipşak” (Instants) özelliğini kademeli olarak erişime açtı. Kullanıcıların anlık fotoğraf ve durum paylaşmasını sağlayan yeni sistem, özellikle yakın arkadaş listesi ve karşılıklı takip edilen hesaplar arasında hızlı iletişim kurulmasına imkan tanıyor. Ancak uygulamaya gelen yeni özellikle birlikte “Instagram şipşak özelliği nasıl kapatılır?” sorusu da sosyal medyada en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. İşte Instagram Instants özelliğini açma ve kapatma adımları…
INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NEDİR, NE DEMEK?
Instagram'ın kullanıcıların anlık, filtresiz ve o anki durumlarını yansıtan içerikler paylaşmasını kolaylaştırmak için geliştirdiği Şipşak özelliği, platformun daha samimi bir iletişim alanı sunmasını hedefliyor. Kullanıcıların gün içinde hızlıca fotoğraf çekip profillerine iliştirmelerine imkan tanıyan bu sistem, belirli bir süre boyunca takipçiler veya seçilen yakın arkadaşlar tarafından görüntülenebiliyor.
Hikayeler (Stories) ve Notlar (Notes) özelliklerinin bir nevi hibrit versiyonu olarak nitelendirilen bu yenilik, kullanıcıların anlık etkileşimini maksimuma çıkarmayı amaçlıyor.
INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?
1. Profil Ayarlarına Giriş Yapın
Akıllı telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan profil resminize dokunarak kendi profil sayfanıza geçiş yapın. Ardından ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç çizgi (menü) simgesine tıklayarak "Ayarlar ve Gizlilik" menüsünü açın.
2. İçerik Tercihleri Seçeneklerini Bulun
Ayarlar menüsü altında yer alan arama çubuğuna “İçerik Tercihleri” bölümünü aratın ve tıklayın.
3. Özelliği Devre Dışı Bırakın
Karşınıza gelen ekranda "Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle" butona dokunun. Butonun rengi griye döndüğünde özellik hesabınız için pasif hale getirilmiş olacaktır.