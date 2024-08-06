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        Haberler Gündem Politika Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama | Son dakika haberleri

        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim yasağının ne zaman kaldırılacağına yönelik açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) hangi gerekçelerle erişim engeli kararı aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna ilettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyet Devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:43
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        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Bakan Tunç, Ordu'da Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine darp olayına ilişkin,

        "Bebeğin yere düşmesi, yaralanması bizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür olaylar hoş olaylar değil. Olayın gelişimi, kimler suçlu, orada gerekli kararı verecek olanlar yetkili yargı makamları… Özellikle sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında olay farklı anlatıldı. Baştan teyit etmeden tek taraflı şekilde olayı sunmamak gerekiyor. Doğruluğunu tespit edip ona göre yayın yapmak gerekiyor. Sonradan özür dilemek zorunda kalınıyor. Basın açısından tatsız bir durum." dedi.

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        INSTAGRAM'A ERİŞİM AÇILACAK MI?

        Bakan Tunç, Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

        "Haniye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımları kaldırıldı. Haniye ile ilgili paylaşımlara engel konuldu. Sansüre karşıyım diyorsanız o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmak durumundasınız. Sosyal medya şirketi olarak bir kazanç sağlıyorsunuz vergisini vermek zorundasınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkat çektiği bu.

        Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK'ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayını durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.

        BTK'nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet Devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok."

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