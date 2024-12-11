Instagram ve Facebook çöktü mü, ne oldu? Instagram ve Facebook neden yavaşladı?
Instagram ve Facebook'ta akşam saatlerinden itibaren belirli aralıklar ile yaşanan problemlerin ardından "Instagram ve Facebook çöktü mü, ne oldu? Instagram ve Facebook neden yavaşladı?" soruları gündeme geldi. Instagram ve Facebook kullanıcıları uygulamalarında ana sayfalarını bir süreliğine yenileyemedi, yeni gönderi ekleyemedi ve hız problemi yaşadı. Gözler konuyla ilgili açıklamalara çevrildi. İşte merak edilenler...
Meta uygulamaları olan Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Bu kapsamda, uygulamalarda yaşanan bağlantı sorunları ve hız problemi gündeme geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulamalar için açıklamalar beklenirken "Instagram ve Facebook çöktü mü, ne oldu, neden yavaşladı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Popüler uygulamada bu akşam saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildirildi. Kullanıcılar oturum açmada ve uygulamada oldukça hız problemi olduğuna ilişkin paylaşımlarda bulundu.
INSTAGRAM'DA UYARI
Instagram'da bazı kullanıcılar anasayfaya erişemiyor. "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" uyarısı ekrana geldi.
AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."