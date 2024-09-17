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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Instagram’dan genç kullanıcılar için yeni gizlilik ve ebeveyn kontrolleri - Teknoloji Haberleri

        Instagram’dan genç kullanıcılar için yeni gizlilik ve ebeveyn kontrolleri

        Meta, Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılar için geliştirilmiş gizlilik ve ebeveyn kontrolleri sunmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 16:34 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:34
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        Instagram'dan gençlere gizlilik kontrolleri
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        Son dönemde özellikle sosyal medya ve oyunlarla ilgili çocukların ve gençlerin gizlilikleri ve güvenliklerini tehdit ettiği tartışmaları alevlenmişti. Türkiye'de de benzer sebeplerle hem Instagram hem de Roblox gibi uygulamaların (oyunların) engellendiğine şahit olduk.

        Meta, şimdi YouTube ve Google gibi başka firmaların ve platformların sunduğuna benzer bir ebeveyn ve gizlilik kontrolünü şimdi Instagram'da sunmaya hazırlanıyor.

        Meta Platforms, sosyal medyanın olumsuz etkilerine yönelik artan endişeleri ele almak amacıyla Instagram hesaplarında önemli bir yenilik yaparak 18 yaş altı kullanıcılar için geliştirilmiş gizlilik ve ebeveyn kontrolleri sunuyor.

        GENÇ HESAPLAR OTOMATİK OLARAK TANIMLANACAK

        Meta, tüm belirlenmiş Instagram hesaplarını otomatik olarak "Genç Hesaplar"a taşıyacak. Bu hesaplar varsayılan olarak gizli olacak ve kullanıcılar yalnızca takip ettikleri veya zaten bağlantıda oldukları hesaplardan mesaj alabilecek ve etiketlenebilecekler. Hassas içerik ayarları ise en kısıtlayıcı seviyeye getirilecek.

        EBEVEYN İZNİ VE KONTROLÜ

        16 yaş altı kullanıcılar, varsayılan ayarları yalnızca ebeveyn izniyle değiştirebilecekler. Ebeveynler, çocuklarının kimlerle etkileşimde bulunduğunu izlemek ve uygulamanın kullanımını sınırlamak için bir dizi ayara sahip olacaklar.

        SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİ

        Birçok çalışma, sosyal medya kullanımının özellikle genç kullanıcılar arasında depresyon, anksiyete ve öğrenme güçlükleri gibi sorunlarla bağlantılı olduğunu göstermiştir. Meta, ByteDance’in TikTok’u ve Google’ın YouTube’u, sosyal medyanın bağımlılık yapıcı doğası hakkında çocuklar ve okul bölgeleri adına açılan yüzlerce davayla karşı karşıya.

        YASAL DÜZENLEMELER VE META'NIN ADIMLARI

        Geçtiğimiz sene içerisinde, 33 ABD eyaleti, şirketin platformlarının tehlikeleri hakkında kamuoyunu yanıltmakla suçlayarak Meta’ya dava açmıştı. Meta Instagram uygulaması geliştirme çalışmalarına 3 yıl önce girişmiş ancak güvenlik endişeleri nedeniyle bunu durdurmuştu. Temmuz ayında, ABD Senatosu, sosyal medya şirketlerinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinden sorumlu tutulmasını zorunlu kılacak iki çevrimiçi güvenlik yasasını ilerletti.

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