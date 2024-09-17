Instagram’dan genç kullanıcılar için yeni gizlilik ve ebeveyn kontrolleri

Son dönemde özellikle sosyal medya ve oyunlarla ilgili çocukların ve gençlerin gizlilikleri ve güvenliklerini tehdit ettiği tartışmaları alevlenmişti. Türkiye'de de benzer sebeplerle hem Instagram hem de Roblox gibi uygulamaların (oyunların) engellendiğine şahit olduk.

Meta, şimdi YouTube ve Google gibi başka firmaların ve platformların sunduğuna benzer bir ebeveyn ve gizlilik kontrolünü şimdi Instagram'da sunmaya hazırlanıyor.

Meta Platforms, sosyal medyanın olumsuz etkilerine yönelik artan endişeleri ele almak amacıyla Instagram hesaplarında önemli bir yenilik yaparak 18 yaş altı kullanıcılar için geliştirilmiş gizlilik ve ebeveyn kontrolleri sunuyor.

GENÇ HESAPLAR OTOMATİK OLARAK TANIMLANACAK Meta, tüm belirlenmiş Instagram hesaplarını otomatik olarak "Genç Hesaplar"a taşıyacak. Bu hesaplar varsayılan olarak gizli olacak ve kullanıcılar yalnızca takip ettikleri veya zaten bağlantıda oldukları hesaplardan mesaj alabilecek ve etiketlenebilecekler. Hassas içerik ayarları ise en kısıtlayıcı seviyeye getirilecek. EBEVEYN İZNİ VE KONTROLÜ 16 yaş altı kullanıcılar, varsayılan ayarları yalnızca ebeveyn izniyle değiştirebilecekler. Ebeveynler, çocuklarının kimlerle etkileşimde bulunduğunu izlemek ve uygulamanın kullanımını sınırlamak için bir dizi ayara sahip olacaklar.