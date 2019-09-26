İtalya Serie A'da haftanın en zorlu maçında Inter'in konuğu Lazio'ydu.
Ev sahibi rakibini 1-0 mağlup ederken galibiyeti getiren gol D'Ambrosio'dan geldi.
Mavi-siyahlılar, bu sonuçla yoluna kayıpsız devam ederek 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
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