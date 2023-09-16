Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 5 - Milan: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Inter: 5 - Milan: 1 MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.09.2023 - 21:06 Güncelleme: 16.09.2023 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Inter'den tarihi skor! Hakan...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan derbiyi ev sahibi Inter, 5-1'lik skorla kazandı.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 69. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan, 37. dakikada Marcus Thuram, 79. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 90+3. dakikada Frattesi kaydetti.

        Milan'ın tek golü 58. dakikada Rafael Leao'dan geldi.

        Inter'de forma giyen milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        3 gol var!
        3 gol var!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro