Inter ile Monterrey son 16'da! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda mücadele eden Inter lider olarak, Monterrey ise ikinci olarak son 16 turu biletini aldı

Anadolu Ajansı Giriş: 26.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:59 facebook

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