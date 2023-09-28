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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter, ligde ilk kez kaybetti - Futbol Haberleri

        Inter, ligde ilk kez kaybetti

        Inter, konuk ettiği Sassuolo'ya 2-1 mağlup oldu. Inter, bu mağlubiyete rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 9 puanla 8. sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 00:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 00:08
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        Inter, ligde ilk kez kaybetti
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        İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, konuk ettiği Sassuolo'ya 2-1 mağlup oldu.

        Ligin 6. haftasında, sezona 5'te 5 yaparak başlayan Inter, Sassuolo'yu ağırladı.

        Ev sahibi ekip, 45+1. dakikada Denzel Dumfries'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

        İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Sassuolo, 51. dakikada Nedim Bajrami ve 63. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

        Inter, bu mağlubiyete rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 9 puanla 8. sırada yer aldı.

        NAPOLI FARKLI KAZANDI

        Son şampiyon Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk ettiği Udinese'yi 19. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski, 39. dakikada Victor Osimhen, 74. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 81. dakikada Giovanni Simeone'nin fileleri sarsmasıyla 4-1 mağlup etti.

        Konuk ekibin tek golünü, 80. dakikada Lazar Samardzic kaydetti.

        Bu sonuçla 11 puanlı Napoli, averaj ve maç fazlasıyla 5'inciliğe çıktı. 3 puanlı Udinese de 18'inci sırada yer aldı.

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