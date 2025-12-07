Inter Miami: 3 - Vancouver Whitecaps: 1 | MAÇ SONUCU
Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off finalinde Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Vancouver Whitecaps'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off finalinde Lionel Messi'nin top koşturduğu Inter Miami ile Vancouver Whitecaps karşı karşıya geldi.
Inter Miami, MLS Doğu Konferansı'nı kazanmıştı. Batı Konferansı'nı kazanan Thomas Müller'li Vancouver Whitecaps ile MLS şampiyonluğu için Chase Stadyumu'nda sahaya çıktı.
Inter Miami, mücadeleyi 8'de Edier Ocampo(KK), 71'de Rodrigo de Paul ve 90+6. dakikada Tadeo Allende'nin kaydettiği golleriyle 3-1 kazandı.
Vancouver Whitecaps'in tek golü ise 60. dakikada Ali Ahmed'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Lionel Messi'li Inter Miami, MLS şampiyonu oldu.
İLK YILINDA ŞAMPİYON OLDU
Teknik Direktör Javier Mascherano, Inter Miami'deki ilk yılında şampiyonluk ipini göğüsledi.
KARİYERİNDEKİ 48. KUPA
Tarihin en çok kupa kazanan ismi Lionel Messi, kariyerindeki 48. kupasını kazanarak rekorunu geliştirdi.