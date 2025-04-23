Inter - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Inter-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
Inter, İtalya Kupası yarı final turu rövanş maçında Milan'ı ağırlıyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Milano derbisi öncesinde, Inter - Milan mücadelesinin maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi iki takım arasında oynanan ilk maçta taraflar birbirine üstünlük kuramamıştı. Peki, "Inter - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Inter-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter - Milan derbisi canlı izle ekranı...
İtalya Kupası'nda Milano derbisi... Inter - Milan maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçı 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Rakibine üstünlük sağlayan taraf adını finale yazdıracak. Milano derbisinde gözler milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Peki, "Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası Inter-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?" İşte Inter - Milan muhtemel 11'leri...
İNTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter-Milan maçı 23 Nisan 2025 Çarşamba bu akşam saat 22:00'de oynanacak. Mücadelede Daniele Doveri düdük çalacak.
İNTER - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Milan maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii uygulaması üzerinden takip edilebilecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Milan karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Augusto; Martinez, Arnautovic
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao