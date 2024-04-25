IAB Türkiye'nin CEO'su Neslihan Olcay oldu

IAB Türkiye, kurumsallaşma yönünde yeni adımlar attığını açıkladı. IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, dünya genelinde diğer ülkelerdeki IAB yapılarıyla da uyumlu olarak yeni oluşturulan CEO rolünü, reklam ve iletişim sektöründe deneyimi bulunan Neslihan Olcay’ın üstleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre 1996 yılında Amerika’da kurulan ve 43 ülkede faaliyet gösteren dijital pazarlama ve reklamcılık sektörü derneği IAB'ın attığı bu adım ile CEO'luk görevine getirilen Neslihan Olcay yeni görevi kapsamında IAB Türkiye Yönetim Kurulu ile birlikte çalışarak derneğin kurumsallaşma çalışmalarına ek olarak, dernek üyelerinin teknoloji, işgücü ve çalışma trendleri ile yeni sektörel uygulamalar ve regülasyonlar doğrultusunda çeşitlenen ihtiyaçlarına yönelik daha kapsamlı ve yenilikçi ürün ve hizmetler sunmasına, diğer sektör dernekleri ile yürütülen ortak çalışmalara ve IAB Avrupa ile ilişkilerin derinleştirilmesine odaklanacak.

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Yönetim Kurulu olarak derneğimizin vizyon ve stratejilerini sürdürülebilir şekilde aksiyona dönüştürebilmek hedefiyle, küresel çalışmalarında aktif olarak yer aldığımız IAB’nin diğer ülkelerdeki yapılarıyla da uyumlanarak, kurumsallaşma yönünde ilerleme kararı aldık. Ayrıca reklamveren, yayıncı, ajans ve teknoloji şirketlerinden oluşan 194 üyemizin ihtiyaçları ve dernek olarak bizden beklentileri de günden güne değişiyor ve çeşitleniyor. Bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için de daha güçlü ve sürekliliği olan bir yapı gerekiyor. Bu doğrultuda ilk adım olarak IAB Türkiye profesyonel kadrosunda daha önce var olmayan CEO rolünü oluşturduk. Bu yeni rolü, sektörümüzün deneyimli isimlerinden Neslihan Olcay üstlenecek. Ajans yönetimi alanındaki deneyimlerinin yanı sıra, derneğimizin hem ülkemizdeki hem de IAB Avrupa’daki çalışmalarına uzun yıllar farklı görevlerde katkı sağlayan Neslihan Olcay liderliğinde, IAB Türkiye’yi gelecek için çok daha güçlü bir konuma getireceğimize inanıyorum” dedi.

REKLAM Neslihan Olcay ise yeni rolüyle ilgili olarak şunları söyledi: “Kurucu üyelerinden ve geçmiş dönem başkanlarından biri olduğum IAB Türkiye’ye CEO olarak geri dönmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Derneğimizin kurumsallaşma sürecine, çoğuyla dernek çatısı altında 10 yılı aşkın bir süre omuz omuza çalıştığım değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte liderlik edecek olma fırsatını bulduğum için de çok mutluyum. Deneyimlerimi bundan böyle IAB Türkiye’nin sektör temsiliyetini daha da güçlendirmek ve derneğimizin profesyonel kadrosu ile birlikte üyelerimizin çeşitlenen ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek yeni projeler geliştirmek için kullanacak olmak oldukça heyecan verici. Yönetim Kurulu Başkanımız Burak Ertaş başta olmak üzere, beni bu önemli role layık bulan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.”