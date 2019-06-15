BOND İnternet Trendleri Raporu'na göre, internet kullanıcı sayısı her geçen yıl artmasına rağmen artış hızı yavaşlıyor. İnternet kullanıcı sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 3.8 milyara ulaştı ve dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu. İnternet kullanıcılarının yüzde 53'ü Asya Pasifik'te, yüzde 15'i Avrupa'da, yüzde 13'ü Afrika ve Orta Doğu'da, yüzde 10'u Latin Amerika ve Karayipler'de, yüzde 9'u ise Kuzey Amerika'da bulunuyor.

YÜZDE 21'İ ÇİNDE

Kullanıcı sayısının yüzde 21'ini Çin, yüzde 12'sini Hindistan ve yüzde 8'ini ABD oluşturuyor. Bu ülkeleri Endonezya, Brezilya, Japonya, Rusya ve Meksika takip ederken, Türkiye listede 15'inci sırada yer alıyor. Öte yandan interneti kullanan nüfusun genel nüfusa oranıyla elde edilen internet kullanım penetrasyonu 2009'da yüzde 24 iken, geçen yıl yüzde 51'e yükseldi. İnternet kullanım penetrasyonunda ilk sırada yüzde 89 ile Kuzey Amerika bulunuyor. Bu kıtayı, yüzde 78 ile Avrupa, yüzde 62 ile Latin Amerika ve Karayipler, yüzde 48 ile Asya Pasifik ve yüzde 32 ile Afrika ve Orta Doğu izliyor.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA YAVAŞLAMA

Raporda, tüketicilerin, internet kullanımında aşırılığa kaçmaya dair endişelerinin olduğu ve bunu azaltmak için adımlar atmaya başladığı belirtiliyor. ABD'de önde gelen internet platformları internet kullanımının izlenmesine yardımcı olacak araçlar geliştiriyor. Sosyal medya kullanımında güçlü bir büyüme döneminin ardından yavaşlama başladığı görülürken, gizlilik ve sorunlu içerik kaygıları da kullanıcıların davranışlarını etkiliyor. Öte yandan internet kullanımı küresel inovasyon ve rekabet ürünlerin geliştirilmesine imkan tanıyor.

HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ ARTIYOR

Şirketlerin başarılı olması ile hızlı büyümesi için dijital verilerin toplanmasının ve bu verilerin analiz edilmesinin önemli olduğu ifade ediliyor. Veriler, işletmelerin tüketicilere kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri daha düşük fiyatlı ve daha verimli şekilde sunmasına ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımda bulunuyor. Ayrıca çevrimiçi derecelendirme sistemlerinin bulunduğu pazarlarda, tüketicilerin ve işletmelerin doğrudan etkileşimde bulunabilmesi hesap verilebilirliğin artmasına katkı sağlıyor.

SAVUNMA STRATEJİLERİNDE YER ALIYOR

İnternet bağlantısının yaygınlaşmasıyla dünya genelinde düzenleyiciler bu platformların iyi yönde kullanımını artırmak ve kötü kullanımını en aza indirmenin yollarını ararken, stratejilerin ve yorumların bölgelere göre farklılık gösterdiği gözlemleniyor. İnternet sistemleri gittikçe daha karmaşık, veri bakımından zengin ve görev açısından kritik hale geldikçe siber saldırı riski de giderek artıyor. Siber güvenlik ve teknoloji konuları artık ülkelerin uluslararası diplomasi ve savunma stratejilerinde yer alıyor.