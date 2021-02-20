YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN VAHŞİ BATI (2014)

(A Million Ways To Die in the West)



Komedyen kişiliğiyle tanınan Seth MacFarlane’in yazıp yönettiği ve başrolünü oynadığı film bir western komedisi. Ama çocuklara göre bir film olmadığını hemen belirtelim. Westernin bildik, tanıdık bütün görsel unsurlarını, klişelerini bir araya getiren film sert mizahıyla daha çok “kara komedi” türüne yakın. Filmde korkak ve beceriksiz bir çiftçi (Seth MacFarlane),kasabaya yeni gelen gizemli bir kadın (Charlize Theron) ve onun silahşör kocası (Liam Neeson) arasında geçen bir öykü anlatılıyor. Bir önceki filmi 2012 yapımı ‘Ayı Teddy’ye (Ted) oranla bu film daha az hasılat yapmış ve olumsuz eleştiriler almıştı. Yine de çok hafif ve eğlenceli bir western komedisi seyretmek isteyenler için iyi bir seçim olabilir. (Amazon Prime Video–Netflix)