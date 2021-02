BATIDA KAN VAR (1968)

(Once Upon a Time in the West)



Sergio Leone’nin ‘İyi, Kötü ve Çirkin’den sonra çektiği film, ‘spagetti westen’ türünün üç büyük başyapıtından biri olarak kabul edilir. Leone’nin hikâyesini Dario Argento ve Bernardo Bertolucci gibi İtalyan sinemasının önemli isimleriyle yazdığı, senaryosunu Sergio Donati ile oluşturduğu filmde kötü adamı Henry Fonda canlandırıyor. Diğer önemli rollerde Charles Bronson, Jason Robards ve Claudia Cardinale’i seyrediyoruz. Flagstone adlı bir Vahşi Batı kasabasında geçen film, tren yolu yapımı ve bölgenin su kaynaklarıyla ilgili sorunları bir intikam öyküsüyle birleştiriyor. Ennio Morricone’nin müzikleri, Tonino Delli Colli’nin görüntüleri ve unutulmaz sahneleriyle defalarca seyretsek de sıkılmadığımız westernlerden biri… (BeinConnect)