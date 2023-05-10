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Haberler Yaşam İnternetten 20 bin liraya satışa çıkarmışlardı! Koruma altına alındı
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İnternetten satışa çıkarılan Osmanlıca kitabe koruma altına alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ikinci el satış sitesinde Osmanlıca kitabe ilanı yayımlanması üzerine harekete geçti. 200 yıllık bir çeşmeye ait olan eser koruma altına alındı

İnternetten 20 bin liraya satışa çıkarmışlardı! Koruma altına alındı
AA

İkinci el satış sitesinde satışa çıkarılan yaklaşık 200 yıllık Osmanlıca kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan A.D, internet üzerinden faaliyet gösteren ikinci el satış sitesinde 'antika yazılı taş' şeklinde ilan verdi.

20 BİN LİRA BEDEL BİÇTİLER

Kültür varlığının 'sahibinden' ve 'ikinci el' olduğunu iddia eden A.D, 20 bin lira da bedel biçti.

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerekli girişimler başlatıldı.

TARİHİ BİR ÇEŞMEYE AİT

Elbistan Müzesi Müdürlüğü'ne dün teslim edilen eser, koruma altına alındı.

Müze uzmanlarınca yapılan incelemede, 6 satırdan oluşan kitabenin, '1835-1836' tarihli bir çeşmeye ait olduğu belirlendi.

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