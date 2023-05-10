İnternetten 20 bin liraya satışa çıkarmışlardı! Koruma altına alındı

AA

İkinci el satış sitesinde satışa çıkarılan yaklaşık 200 yıllık Osmanlıca kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan A.D, internet üzerinden faaliyet gösteren ikinci el satış sitesinde 'antika yazılı taş' şeklinde ilan verdi.

20 BİN LİRA BEDEL BİÇTİLER

Kültür varlığının 'sahibinden' ve 'ikinci el' olduğunu iddia eden A.D, 20 bin lira da bedel biçti.

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerekli girişimler başlatıldı.

TARİHİ BİR ÇEŞMEYE AİT

Elbistan Müzesi Müdürlüğü'ne dün teslim edilen eser, koruma altına alındı.

Müze uzmanlarınca yapılan incelemede, 6 satırdan oluşan kitabenin, '1835-1836' tarihli bir çeşmeye ait olduğu belirlendi.