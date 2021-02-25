Fırsatçı internet siteleri yarım litrelik ayçiçeği yağını olması gereken fiyatın üç katına satmaya başladı.
SAHTEKÂRLARA YENİ FIRSAT DOĞDU
Show Haber'den Kemal Akagündüz'ün haberine göre fiyatlar düşmeyince ambalajlar küçülmüş, 5 litrelik ayçiçeği yağının yerini 4 litrelikler almıştı. Şimdi de yarım litrelik sıvı yağlar piyasaya sürülünce sahtekârlara yeni bir fırsat doğmuş oldu.
ÜRÜN EVE GELİNCE ŞOKE OLUYORLAR
yağın gramajı yerine fiyatına bakıp alanlar çoğu zaman tuzağa düşüyor, satın aldıkları ürün eve gelince çoğu zaman şoke oluyor.
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