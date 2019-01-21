Çocukların internette karşılaştıkları çeşitli olay ve durumlarda bilinçli kararlar vermeleri sağlamak amacıyla yola çıkan Google Türkiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) işbirliği ile hayata geçirdiği “İnternot Olmaya Var Mısın?” platformunu duyurdu.

Projenin tanıtımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Google Türkiye Kamu İlişkileri Müdürü Pelin Kuzey'in katılımıyla düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi.

‘HER 10 KİŞİDEN 7’Sİ AKTİF’

"İnternot Olmaya Var mısın?" platformunun tanıtım toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'de her 10 kişiden 7'si aktif internet kullanıcısı ve bu rakam ilerleyen teknoloji ile birlikte her geçen gün artıyor. Eylül 2018'de yayımlanan BTK raporuna göre, 3G'nin abone sayısı 8.5 milyona düşerken, 4.5G abone sayısı 69 milyona ulaştı. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm internet kullanıcılarının yurt içinde eşit şartlar altında internet hizmetinden yararlanabilmesi, fırsat eşitliği açısından olmazsa olmazımız” dedi.

LİSELİLERİN % 80’İ SOSYAL MEDYADA

Toplantıya katılan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise yurt çapında 26 ilden 8 bin 140 ortaokul öğrencisi, 7 bin 281 lise öğrencisi ve 9 bin 581 ebeveyn ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımı ile ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verdi.

Söz konusu çalışmanın; çocuk ve gençlerin sosyal medya, dijital oyunlar ve internet başında geçirdikleri sürenin her geçen gün daha da arttığını gözler önüne serdiğini belirten Karagözoğlu, şunları söyledi: "Her iki ortaokul öğrencisinden birinin WhatsApp, YouTube ve Instagram hesabı var. Sosyal medya araçlarını kullanım oranı lise öğrencilerinde yüzde 80'lere kadar yükseliyor. TÜİK verilerine baktığımızda da internet kullanıcıları arasında 2017 yılında sırasıyla yüzde 56.6 ve yüzde 66.8 olan bilgisayar ve internet kullanım oranlarının, 2018 yılında yüzde 59.6 ve yüzde 72.9'a ulaştığını görüyoruz."

ÇOCUKLARLA, ANNE-BABALAR ARASINDA DİJİTAL DİYALOG KÖPRÜSÜ

Çocukların dijital vatandaşlık ve güvenlik konusunda bilinçlenerek çevrimiçi dünyayı güvenle keşfedebilmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik “İnternot olmaya var mısın?” projesinin bir diğer önemli hedefi ise dijital çağa doğan 6-12 yaş grubu çocukların yanı sıra, ailelerine ve öğretmenlerine de ulaşılarak nesiller arasında var olan dijital diyaloğun güçlendirilmesini sağlamak.

“İnternot olmaya var mısın?” projesinin üç temel öğesi bulunuyor. Çocuklar için dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland”da, çocuklar ‘İnternotları’ farklı oyun kurgularında takip ediyor, yaratıcılıklarını kullanarak güvenlik alanlarını oluşturup, dijital vatandaşlığın temel ilkelerini öğreniyorlar.

Proje kapsamında ayrıca kılavuz niteliğinde bilgilerin bulunduğu “Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik Eğitim Kitapçığı” ve aile içerisindeki tüm bireyler tarafından imzalanması beklenen “İnternot Olmaya Var Mısın Taahhüdü” yer alıyor.

ANADOLU’YA DA YAYILACAK

Platformda, çocukların oyunlarla deneyimleyerek öğrenmesi ve içselleştirmesi hedeflenen beceri ve davranışlar arasında şu başlıklar yer alıyor:

- İnternette paylaşım yaparken özenli olmak

- Çevrimiçi dünyada oluşabilecek tuzaklar konusunda bilinçlenmek

- Özel bilgilerini neden ve nasıl koruyacaklarını anlamak

- İnternet ortamında başka kullanıcılarla girdikleri etkileşimlerde nazik ve düşünceli olmak

- Şüphe uyandıran durumlarla karşılaştıklarında ise durumu gecikmeden büyükleri ile paylaşmak.

“İnternot Olmaya Var mısın?” projesi çerçevesinde İstanbul’un yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 10 ilde düzenlenecek etkinliklerle dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalığın yaygınlaştırılması hedefleniyor.